Goodbye Deutschland: Hochzeit und neue Liebe zum Start von „Liebe bis ans Ende der Welt“

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Crizi Stern treibt die Liebe zu Nicolo auf die Insel Santorini. Hier will sie mit ihm einen Neuanfang wagen. © RTL+

Am Freitag (22.04.) startet der „Goodbye Deutschland“-Ableger „Liebe bis ans Ender der Welt“ bei Vox. Ab 20.15 Uhr laufen dann vier neue Folgen mit Auswanderern, die in der Ferne die große Liebe gefunden haben.

Pressemitteilung RTL: Crizi Stern treibt die Liebe zu Nicolo auf die Insel Santorini. Hier will sie mit ihm einen Neuanfang wagen. Sie hat den Griechen im Urlaub kennengelernt und wandert jetzt für ihn aus. Roman aus Aachen ist verliebt in Deliah aus Uganda. Jetzt steht die große Hochzeit an - mit Deliahs riesiger, sehr traditioneller Familie. Und auch Romans bunte Patchwork-Family ist dafür aus Deutschland angereist: Familienzusammenführung und Culture Clash.

Sie sagen „Goodbye Deutschland“ (hier alle News), brechen auf ins Ausland, um ihrer großen Liebe näher zu sein. Mutige Auswander:innen, die für ihren Partner oder ihre Partnerin in eine neue Heimat ziehen, in Kenia, Sansibar und Uganda sogar heiraten. Und manche Auswander:innen sind noch auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Wie daten sie im Ausland? Wer ist bereit, zu ihnen zu ziehen? Und bei wem wird die Liebe bis ans Ende der Welt halten?

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Christina Beier alias Crizi Stern aus dem bayerischen Freising (Goodbye Deutschland: Alle Infos zur Doku-Soap, Auswanderern und Skandalen auf Vox) treibt die Liebe zu Nicolo auf die Insel Santorini. Hier will sie mit ihm einen Neuanfang wagen. Crizi hat den jungen Griechen im Urlaub kennengelernt und wandert jetzt für ihn aus. Nach vielen Enttäuschungen mit Männern hat er ihre Hoffnung auf die Liebe zurückgebracht! Mit ihm will sie nicht nur privat glücklich werden, sondern auch eine Cocktailbar eröffnen. Für ihren Traum von der großen Liebe in Griechenland setzt Crizi alles auf eine Karte.

Nur noch wenige Stunden, dann wird die 30-Jährige Carina Thomas aus Mettmann die Reise ihres Lebens antreten. 2020 macht die Physiotherapeutin Urlaub an der Küste Mombasas. Als Carina einen Sprachkurs im Hotel besucht, lernt sie den Mann kennen, der ihr Leben für immer verändern soll. Rodgers, 6 Jahre älter als Carina, Animateur. In ein paar Tagen will Carina Rodgers in Kenia heiraten. Weil sie fest daran glaubt: Rodgers ist der Mann fürs Leben. Doch was macht Carina da so sicher? Ein Jahr hat sie Rodgers nicht gesehen. Zwischen den beiden liegen 7.000 Kilometer. Und immer wieder muss Carina gegen Vorurteile ankämpfen: sind Rodgers Gefühle wirklich echt?

Roman aus Aachen ist Hals über Kopf verliebt in seine Deliah. Eine junge Frau aus Uganda. Jetzt steht die große Hochzeit an. Mit Deliahs riesiger, sehr traditioneller Familie. Und auch Romans bunte Patchwork-Family ist dafür aus Deutschland angereist. Familienzusammenführung und Culture Clash. Verwendete Quellen: Pressemitteilung RTL