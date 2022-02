Goodbye Deutschland: Unfalldrama bei Renata - 27 Jahre jüngerer Freund muss Karriere beenden

Von: Stella Rüggeberg

Lange Zeit war es ruhig um das „Goodbye Deutschland“-Paar Renata Libawski und ihren 27 Jahre jüngeren Mann Paul. Doch nun melden sie sich mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans: Paul muss aufgrund einer schweren Verletzung seine Fußballkarriere beenden.

Münster - Seit einigen Jahren werden Renata Libawski (55) und ihr 27 Jahre jüngerer Freund Paul Osuwu (28) von „Goodbye Deutschland“ begleitet (alle News zu „Goodbye Deutschland“ gibt es auf der Themenseite). Doch nun wendet sich das Paar mit traurigen Nachrichten an das Produktionsteam. Paul hat sich eine Verletzung zugezogen und muss seine Karriere als Fußballprofi auf Eis legen, wie tz.de berichtet.

Renata und Paul verlieben sich in der Türkei - „Goodbye Deutschland“-Fans zweifelten an Beziehung

Über die Beziehung zwischen den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern wurde anfangs heiß diskutiert. Renata und ihr 27 Jahre jüngerer Mann Paul lernten sich vor einigen Jahren in der Türkei kennen. Damals war Paul gerade erst 20 Jahre alt.

Die damals 47-jährige Renata musste sich harter Kritik stellen, die sie selbst verunsicherten. Zwischenzeitlich hielten selbst die gebürtige Polin und Paul eine erfolgreiche Beziehung für unmöglich.

„Goodbye Deutschland“-Paar Renata und Paul ziehen nach Deutschland

Im Sudan versuchte sich Paul als angehender Fußballprofi und wenig später gab das Paar sich das Ja-Wort. Doch für Renata war das Leben in Afrika keine Option. Der Staat im Nordosten des Kontinents sei ihr zu streng muslimisch gewesen und eine Kopfbedeckung hätte die Polin auch nicht tragen wollen. Renata beschloss, die Heimreise anzutreten und ihr Leben in Deutschland weiterzuführen.

Dort angekommen, erreichte sie die Nachricht, Paul würde die Beziehung nicht weiter fortführen wollen. Der Grund: Sie sei ihm zu dominant. Nach vielen Überlegungen reiste Renata nach Nigeria, um Paul bei seinen Eltern zu besuchen. Dort überzeugte sie ihn, mit ihr ein gemeinsames Leben in Deutschland anzufangen und seine Profifußballkarriere in die Wege zu leiten.

Goodbye Deutschland: Unfalldrama bei Renata: 27 Jahre jüngerer Freund muss Karriere beenden

Nun melden sich Renata und Paul mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans. Zwar sei das Paar noch zusammen, doch Paul habe sich eine Verletzung zugezogen, warum er sich von seinem Traum als Fußballprofi verabschieden muss.

In einer Sprachnachricht an das Team von Goodbye Deutschland erklärt die gebürtige Polin: „Es ist viel passiert in den fünf Jahren, die Paul und ich jetzt in Deutschland leben. [...] Wir sind immer noch ein Paar [...] aber Paul musste nach einem schweren Zusammenprall auf dem Platz seinen Traum von der Profikarriere beenden.“

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Matthias Bück verlässt Koh Samui

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Matthias Bück befasst sich derzeit auch mit dem Gedanken, die Heimreise anzutreten. Während der Coronapandemie musste er auf Koh Samui harte Rückschläge verkraften. Nun zieht er den Schlussstrich und verkündet auf Instagram, er habe die „Bar aufgelöst, Schlüssel abgegeben, Katze verabschiedet“.

Verwendete Quellen: vox.de, instagram.com/goodbyedeutschland.vox