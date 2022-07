Goodbye Deutschland: Weil der ganze Laden nach Fett stinkt – Carsten muss Restauranteröffnung abbrechen

Es bekam kaum jemand mit

+ © Screenshots RTL/VOX/RTL+/Goodbye Deutschland/11.07.22/Folge 15 Carsten und Claudia müssen ihre Restauranteröffnung auf Mallorca wegen einer defekten Lüftung abbrechen. © Screenshots RTL/VOX/RTL+/Goodbye Deutschland/11.07.22/Folge 15

Carsten und Claudia wollen nach ihrer Auswanderung nach Mallorca ein Restaurant eröffnen. Am Starttag funktioniert die Lüftung nicht – das ganze Lokal stinkt nach altem Fett. Das „Goodbye Deutschland“-Paar bricht die Eröffnung ab.

Mallorca - Die Gastronomen Claudia und Carsten werden von „Goodbye Deutschland“ dabei begleitet, wie sie nach Mallorca auswandern. Dort möchten sie ihr Restaurant „Butchers“, das sie in Offenbach betrieben hatten, im Touristenort Can Picafort neu eröffnen. Am Tag der Eröffnung geht dann aber einiges schief.

Restauranteröffnung auf Mallorca geht schief: Carsten und Claudia müssen abbrechen

„Die Kosten waren 30 Prozent mehr als das, was wir kalkuliert haben und wir haben schon großzügig kalkuliert. Jetzt muss auch langsam wieder Geld rein“, erklärt Carsten der Vox-Kamera. Seit Januar leben die beiden von ihrem Ersparten, das Restaurant soll jetzt wieder Geld in die Kasse spülen, auch wenn das Paar kaum Werbung dafür gemacht hat. Als der Eröffnungstag gekommen ist, warten die beiden daher erst einmal lange auf Gäste, bis eine Gruppe von Freunden auftaucht.

+ Carsten demonstriert mit einer Serviette: Die Lüftung zieht die Küchengerüche nicht ab. © Screenshot RTL/VOX/RTL+/Goodbye Deutschland/11.07.22/Folge 15

Wie sich herausstellt, gibt es allerdings ein Problem mit der Lüftung: Eigentlich sollte der Abzug in der Küche alle Dämpfe entfernen. Doch stattdessen verteilt die Lüftung den Geruch von altem Fett im ganzen Restaurant – Der Gestank ist so stark, dass auch die Gäste es mitbekommen. Carsten erklärt, dass das Problem nicht an ihrem Öl liege, sondern der Geruch von altem Fett aus der Lüftung komme.

Wegen defekter Lüftung stinkt das Restaurant nach altem Fett

„Es stinkt wie die Pest, habe ich keinen Bock mehr drauf“ und „den alten Ölgeruch kriegste nicht mehr raus“, sagt Carsten sauer. Er und seine Frau Claudia müssen die Restauranteröffnung daher vorzeitig abbrechen. „Das sind Momente gerade, wo ich echt komplett ausflippen könnte. Weil die Stimmung ist gerade so, dass man wirklich die Abzugshaube niederreißen würde“, ist Carsten wütend. Einziger Trost: Von den Startschwierigkeiten hat kaum jemand mitbekommen, da nicht viele Gäste gekommen waren.

Verwendete Quellen: Goodbye Deutschland - Die Auswanderer/VOX/Folge 15 vom 11.07.22