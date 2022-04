„Goodbye Deutschland“: Koch Christopher hat neue Liebe gefunden - Verlobung mit deutscher Auswanderin

Von: Julia Hanigk

Der Koch Christopher Crell ließ sich von „Goodbye Deutschland“ bei seiner Auswanderung nach Portugal begleiten. Dort fand er jetzt die große Liebe. Im Oktober wird schon geheiratet.

São Teotónio - Für Christopher Crell (42) ist ein bekannter deutscher Koch aus Frankfurt. Mit „Goodbye Deutschland“ (hier alle News auf der Themenseite) wagte er einen Neuanfang, baute sich in Portugal etwas Neues auf. Nun fand er dort auch sein persönliches Glück.

TV-Sendung Goodbye Deutschland Sender VOX Erstausstrahlung 15. August 2006 Staffeln 16

„Goodbye Deutschland“-Koch schwärmt von seiner Verlobten

Durch Corona hatte der Koch Christopher Crell ganz schön zu kämpfen. „Ich glaube, man sieht‘s mir mittlerweile auch an, ich bin wirklich fertig. Das war alles sehr hart“, gestand er in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ (Trennung, Pleite, Schicksalsschläge bei Goodbye Deutschland: Diese Auswanderer sind gnadenlos gescheitert). Inzwischen scheint der Koch in seiner neuen Heimat in Portugal angekommen zu sein.

In einem Post auf dem offiziellen Instagramkanal der Sendung heißt es: „Er hat seine Traumfrau gefunden. Zwischen ihm und der deutschen Auswanderin Chantal (27) hat es ordentlich gefunkt. Und das Beste? Die beiden sind sogar schon verlobt!“

„Goodbye Deutschland“: Koch Christopher hat neue Liebe gefunden - Verlobung mit deutscher Auswanderin

In einem kurzen Clip sagt der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer mit einem Wein auf einer Veranda mit Blick über das Meer: „Der Crell heiratet, er ist verlobt. Ich habe die Liebe meines Lebens hier unten in Portugal treffen dürfen“.

„Sie ist auch deutscher Abstammung. Sprich, sie ist auch gerade ausgewandert gewesen und wir haben uns hier unten kennengelernt“, schwärmt Crell weiter von seiner Chantal, die er liebevoll „Chanti“ nennt. Die Hochzeit soll schon im Oktober 2022 stattfinden.

Hochzeit für den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer im Oktober

Den Antrag machte der Koch bei einer Feier im Hippie-Zelt. Die Hochzeit mit der Schmuckdesignerin soll unter freiem Himmel bei São Teotónio in Portugal stattfinden. Zum Liebesurlaub flogen die beiden bereits nach Costa Rica.

Neben dem privaten Erfolg hat der TV-Koch auch noch ein Buch herausgebracht. Darin teilt er Rezepte zum „genussvoll gesund leben“.

„Goodbye Deutschland“: Daniela Katzenberger steht zu ihrer Cellulite

Zu den bekanntesten Auswanderern gehört wohl auch sie: Daniela Katzenberger. Die Katze begeisterte ihre Fans gerade mit einem Body-Update. Verwendete Quellen: instagram.com/christopher_crell; VOX/Goodbye Deutschland