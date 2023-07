Panik 3 Minuten vor Trauung bei „Goodbye Deutschland“: Patrick lässt Bräutigam warten

Bei „Goodbye Deutschland“ läuten die Hochzeitsglocken. Doch bei der Trauung von Patrick und Nils läuft nicht alles wie geplant.

Mallorca – Patrick und Nils kehrten Deutschland den Rücken und sind mit „Goodbye Deutschland“ nach Mallorca ausgewandert. Nach acht Jahren Beziehung möchte das Paar den nächsten großen Schritt wagen und auf der beliebten Insel heiraten. Doch trotz Planung kommt es bei der Hochzeit anders als gedacht. Patrick lässt seinen Bräutigam zappeln.

Seit Jahren können TV-Fans das Liebesglück von Patrick und Nils bei der TV-Sendung „Goodbye Deutschland“ auf Vox verfolgen, wo auch Brautkleid-Papst Uwe Hermann zu sehen ist. Umso gespannter wird wohl der ein oder andere auf die Hochzeit hinfiebern. Wie diese abläuft, lässt sich aufgrund eines Instagram-Beitrags der TV-Sendung bereits erahnen – nämlich chaotisch.

Denn kurz vor der Hochzeit kommt es zu einem Schock-Moment. Nur drei Minuten vor der Trauung stellt Patrick fest, dass sein Anzug nicht so aussieht, wie erhofft. Der Grund: Mehrere Diamanten-Knöpfe haben sich von seinem Anzug gelöst. So vor den Altar treten, möchte er nicht. Deshalb lässt er Bräutigam Nils zunächst warten.

Outfit-Panne kurz vor der Trauung: Fällt die Hochzeit bei „Goodbye Deutschland ins Wasser“?

Während Bräutigam Nils und die Gäste zunächst nichts ahnen, flucht Patrick über seine Situation: „Da gibst du schon so viel Geld aus für einen Anzug und dann fallen die Knöpfe ab … Und dann noch drei Minuten vorher!“

„Meine Nerven sind am Ende. Am liebsten würde ich jetzt heulen", erklärt er in den Ausschnitten der TV-Show „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca". Ob die Hochzeit dennoch stattfindet, können Zuschauer am Montag (17. Juli) ab 20.15 Uhr auf Vox in der Folge „Alles im Zeichen der Liebe auf Mallorca" sehen. Auf große Gefühle hoffen die Zuschauer auch bei einem anderen Paar: Wie „Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel andeutete, ist ein Liebescomeback mit Peggy durchaus möglich.