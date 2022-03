Goodbye Deutschland: Yvonne und Serge geben auf - Auswanderer verkaufen ihr „Kleines Paradies“

Von: Stella Rüggeberg

Geben „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Yvonne und Serge Hornung auf? Nachdem der ursprüngliche Käufer Anfang des Jahres abgesprungen ist, suchen sie neue Interessenten für ihr kleines Paradies in Südfrankreich. Die Familie möchte ihr Herzensprojekt endgültig verkaufen und sich ein neues Leben aufbauen.

Chamborigaud - Im Jahr 2009 wagten Yvonne und Serge Hornung den Schritt ins Ausland und werden seitdem von „Goodbye Deutschland“ begleitet (alle News zu „Goodbye Deutschland“ gibt es auf der Themenseite). Von Baden-Baden zog das Paar gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Alizée nach Chamborigaud in Frankreich. Nun wendet sich die Auswandererfamilie mit großen Neuigkeiten an das Vox-Team, wie tz.de berichtet.

Großes Drama bei „Goodbye Deutschland“-Familie Hornung

Seit über 15 Jahren lebt Familie Hornung in Frankreich. Am 3. Januar 2022 sind die Hornungs endlich wieder im Fernsehen zu sehen. Dort teilen sie ihren Fans traurige Nachrichten mit: Wollten sie ihre Pension verkaufen und sich ein neues Anwesen an der Côte d’Azur aufbauen, entpuppte sich dies als großer Fehler.

Der Verkauf ging nämlich schief und das Geld der Interessenten ist nie eingegangen. Serge musste sogar einen Gerichtsvollzieher einschalten, doch von den Käufern fehlte jegliche Spur. Nun sucht die Familie neue Käufer und wendet sich dafür direkt an ihre Fans.

Goodbye Deutschland: Yvonne und Serge geben auf - Auswanderer verkaufen ihr „Kleines Paradies“

In einem Instagrampost von Goodbye Deutschland meldet sich die Auswandererfamilie zu Wort. Seit der letzten Folge, die Anfang Januar ausgestrahlt wurde, hat sich einiges verändert: „Yvonne und Serge verkaufen ihr kleines Paradies mitten in den Cevennen“, lautet es in dem Instagram-Beitrag.

Ihre Pension in Südfrankreich muss die Familie aufgeben und sucht deshalb einen Nachfolger, der sich um das Projekt kümmern kann. Dennoch möchte Familie Hornung in Frankreich bleiben. Ihre Tochter Alizée hat sich im Internat inzwischen gut eingelebt.

Goodbye Deutschland: Tochter Alizée schwebt auf Wolke sieben

„Alizée hat die ersten Prüfungen fürs Abibac abgeliefert und ist in der Vorbereitungsphase Richtung Abitur. Sie hat ihren ersten Freund und schwebt auf einer rosa Wolke“, berichtet Mama Yvonne in einer Nachricht zum „Goodbye Deutschland“-Team.

Darüber hinaus soll Alizée derzeit ihren Führerschein für das begleitende Fahren machen. Alles in allem also eine ziemlich spannende Zeit für die Auswandererfamilie. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Goodbye Deutschland: Matthias Bück gibt auf - er verlässt Koh Samui

Auch bei Auswanderer Matthias Bück hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Musste er im vergangenen Jahr einige herbe Rückschläge verkraften, so scheint er nun das Glück endlich gefunden zu haben. Sein Leben auf der thailändischen Trauminsel Koh Samui lässt er erhobenen Hauptes zurück.

