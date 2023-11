Thomas Gottschalk fragt Helene Fischer, ob sie schwanger ist – ihre Antwort irritiert

Bei seinem „Wetten, dass..?“-Abschied ist Thomas Gottschalk bestens aufgelegt. Auf einen Schwangerschafts-Scherz reagiert Promi-Gast Helene Fischer allerdings anders als erwartet.

Offenburg – Sage und schreibe 153-mal hat Thomas Gottschalk (73) bereits „Wetten, dass..?“ moderiert – nach der 154. Ausgabe am Samstagabend (25. November) soll nun endgültig Schluss sein. Für seinen Abschied hat sich der Entertainer etliche Stars eingeladen, darunter auch Schlagerqueen Helene Fischer (39). Die sorgte mit einem ebenso kurzen wie unerwarteten Satz für Aufsehen.

Schwangerschafts-Spruch bei „Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk hakt bei Helene Fischer nach

Zuvor hatte Helene Fischer bei „Wetten, dass..?“ an der Seite von Rapperin Shirin David (28) ihre neue „Atemlos durch die Nacht“-Version erstmals live vorgestellt – doch die kam bei manchem Zuschauer weniger gut an. Hellhörig wurden die ZDF-Zuschauer wenige Minuten später wohl auch, als Thomas Gottschalk mit der Schlagersängerin darüber sinnierte, wie schwierig es sei, in Zeiten von Social Media tatsächlich noch die eigene Privatsphäre zu wahren.

„Du kannst auch gleich erzählen, dass du wieder schwanger bist, wenn du möchtest“, scherzte der Showmaster und spielte damit auf mögliche Schlagzeilen sowie Helene Fischers letzten „Wetten, dass..?“-Auftritt an, bei dem die 39-Jährige sichtlich schwanger gewesen war. Ihre Antwort auf Gottschalks Scherz fiel ebenso kurz wie überraschend aus: „Ne, jetzt ist noch alles fein“, ließ die Chartstümerin ihr Gegenüber wissen – ein Wortlaut, der befremdlich anmutete, immerhin ist auch eine Schwangerschaft „fein“.

Als sich Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“ einen Schwangerschafts-Scherz mit Helene Fischer erlaubte, reagierte die Schlagerqueen mit einem unerwarteten Spruch © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Wetten, dass..?

Thomas Gottschalk fiel das offenbar nicht auf: „Also wir haben zumindest gelernt: Helene Fischer ist nicht schwanger! Können wir das so weitergeben?“, erkundigte er sich bei der Sängerin, die bejahte: „Ist todlangweilig, aber könnt ihr schreiben.“ Für Aufsehen sorgten auch etliche andere Szenen des Abends – und das schon recht früh: So wurde Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Outfit ausgiebig diskutiert. Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“ (ZDF; Ausgabe vom 25. November 2023)