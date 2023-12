Kaulitz-Brüder behaupten, sie würden „Wetten, dass..?“ übernehmen – so reagiert das ZDF

Von: Jonas Erbas

Kaum hat sich Thomas Gottschalk von „Wetten, dass..?“ verabschiedet, brodelt die Gerüchteküche um mögliche Nachfolger. Setzt das ZDF künftig tatsächlich auf Bill und Tom Kaulitz?

Los Angeles/Mainz – Thomas Gottschalks (73) „Wetten, dass..?“-Abschied ist gerade einmal gut eine Woche her, da brodelt die Gerüchteküche um einen möglichen Nachfolger. Den gäbe es diesmal im Doppelpack – denn wie Bill und Tom Kaulitz (34) am Mittwoch (6. Dezember) in ihrem „Kaulitz Hills“-Podcast behaupten, werden sie künftig durch die kultige ZDF-Familiensendung führen.

Kaulitz-Zwillinge als Gottschalk-Nachfolger? Sie wollen „Wetten, dass..?“ übernehmen

Was für manch einen zunächst nach wilden Spekulationen klingen mag, ist aber – glaubt man den Aussagen der Kaulitz-Zwillinge – offenbar mehr als nur heiße Luft: „Tom, du hast die News platzen lassen, bei der ‚1LIVE Krone‘-Danksagung: Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ übernehmen“, kündigt Bill im Gespräch mit seinem Bruder an. Man trete „in große Fußstapfen“.

Tatsächlich war man bereits bei besagter Preisverleihung Ende November auf die Show-Nachfolge eingegangen: „Als allerletztes will ich noch kurz ein Gerücht bestätigen: Ja – es ist wahr! Bill und ich übernehmen ‚Wetten, dass..?‘“, hatte der Tokio-Hotel-Gitarrist da bereits verkündet. Die Behauptung, die viele zu diesem Zeitpunkt wohl nur für einen Scherz gehalten hatten, soll nun durch das Podcast-Gespräch offenbar untermauert werden.

Bill und Tom Kaulitz ab 2025 „Wetten, dass..?“-Moderatoren? ZDF äußert sich

So behaupten Bill und Tom Kaulitz weiter, man werde 2025 mit einem neuen „Wetten, dass..?“-Konzept zurückkehren: „Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen“, erklärt Tom. Doch weiß auch der Mainzer Sender selbst von dem neuen Moderatoren-Duo? Beim ZDF reagiert man verhalten, erklärt telefonisch gegenüber IPPEN.MEDIA: „Wie es mit ‚Wetten, dass..?‘ weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit – und es ist noch nicht entschieden.“

Ist Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Nachfolge geklärt? Wie Bill und Tom Kaulitz nun bereits zweimal behaupteten, werden sie ab 2025 die Sendung übernehmen – doch was ist dran an den Aussagen? © Bildagentur Monn/Marja/Imago

Offiziell bestätigen möchte man dementsprechend weder eine geplante „Wetten, dass..?“-Rückkehr noch die Gerüchte um Bill und Tom Kaulitz. Fest im Showgeschäft bleibt indes der blonde Kult-Moderator vertreten – in der „Helene Fischer Show“ fehlte Thomas Gottschalk jüngst allerdings, obwohl deren Gastgeberin ihn zuvor noch bei seinem ZDF-Abschied beehrt hatte. Verwendete Quellen: „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ (Podcast; RTL+, Folge vom 6. Dezember 2023), „1LIVE Krone 2023 – Die ganze LIVE-Show“ (1LIVE, YouTube), IPPEN.MEDIA-Presseanfrage an das ZDF