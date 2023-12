Während Thomas Gottschalks Abschied: Ehemaliger „Wetten, dass..?“-Moderator betrinkt sich sinnlos

Während Thomas Gottschalk seine letzte Show moderierte, kippte ein ehemaliger „Wetten, dass..?“-Moderator dazu ein paar Kurze.

Mainz – Thomas Gottschalk (73) präsentierte vor einigen Tagen die letzte „Wetten, dass..?“-Show seiner Karriere. Dieses Ereignis war in aller Munde und es wurde ausgiebig darüber berichtet. Auch Frank Elstner, Schöpfer des Formats und ehemaliger Moderator der Sendung, war bei der Verabschiedung in Offenburg anwesend. Zeitgleich feierten „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff und Ex-„Wetten, dass..?“-Showmaster Wolfgang Lippert einen ausgelassenen TV-Abend.

Ex-„Wetten, dass..?“-Moderator Wolfgang Lippert sieht letzte Gottschalk-Show

Manche Zuschauer werden vielleicht gar nicht daran gedacht haben, dass es auch noch andere „Wetten, dass..?“-Moderatoren als Thomas Gottschalk, der dem ZDF noch ein letztes Mal Traumquoten bescherte, gab. Doch da war auch noch Markus Lanz, der sein Glück bei der größten deutschen Samstagabend-Show von 2012 bis 2014 versuchte. Und vermutlich hatten noch weniger Zuschauer Wolfgang Lippert, der von 1992 bis 1993 „Wetten, dass..?“ moderierte, auf dem Schirm.

Sebastian Pufpaff, Moderator von TV total, lud sich jedenfalls Wolfgang „Lippi“ Lippert zu einem gemütlichen letzten „Wetten, dass..?“-Fernsehabend mit Käsewürfeln, Mettigel und jeder Menge Alkohol ein. Bevor es losging, gab es Chips und ein erstes Anstoßen mit einem Gläschen Wein: „Auf einen schönen Fernsehabend!“ Dann eröffnete „Puffi“ seinem für diesen Anlass entsprechend gekleideten Gast: „Wir spielen ‚Wetten, dass..?‘-Bingo! Wir denken uns Begriffe aus und wenn die kommen, müssen wir einen Kurzen trinken.“

Ex-Moderator Wolfgang Lippert: Beim „Wetten, dass..?“-Bingo floss der Alkohol

Sogleich schrieb Sebastian Pufpaff mit Wolfgang Lipperts Hilfe einige Begriffe auf ein Flipchart und es wurde natürlich fleißig vor dem Fernseher mitgewettet – mit eigenen Wetteinsätzen. „Mir ist jetzt schon ein bisschen schlecht!“, gab Wolfgang Lippert vor dem ersten Pfefferminz-Likör bei „Top, die Wette gilt!“ zu bedenken. Doch dies schien sich im Laufe des Abends beim Einlösen der eigenen Wetteinsätze wie Singen nach dem Einatmen von Helium, dem Verschicken von peinlichen SMS an Promi-Freunde und dem Clown-artigen Schminken von Sebastian Pufpaffs Gesicht zu verflüchtigen.

Während Thomas Gottschalk seine letzte „Wetten, dass..?“-Sendung moderierte, nahm Wolfgang Lippert an einem lustigen Trinkspiel teil. © IMAGO/Bildagentur Monn; Screenshot/Joyn (Fotomontage)

Nebenbei wurden beim „Wetten, dass..?“-Bingo fleißig bei den entsprechenden Schlagworten von Gottschalk im Fernsehen auf der Couch davor Kurze gekippt. „Hast du noch ’ne Flasche?“, musste Wolfgang Lippert einmal seinen Gastgeber fragen. Und am Ende des feuchtfröhlichen Abends gab sich Sebastian Pufpaff nach der letzten verlorenen Wette auf seinem Instagram-Account als neuer Moderator von „Wetten, dass..?“ aus. Ob es mit „Wetten, dass..?“ wirklich weitergeht? Das sagt das ZDF. (cso) Verwendete Quellen: joyn.de

