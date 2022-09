„Ü-Paar-raschung“ im „Sommerhaus der Stars“: Das ist das neue Paar in der Promi-WG

Von: Fabienne Schimbeno

Schon in Folge 4 kündigte sich an, dass ein neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ zieht. In Folge 5 ist es dann so weit – wer die beiden sind und woher man sie kennt:

Promis, Paare und jede Menge Drama! Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in vollem Gange. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. In Folge 5 der Reality-Show, die bereits seit 18. September auf RTL+ verfügbar ist, gibt es eine Überraschung für die Stars: Ein neues Pärchen zieht ins „Sommerhaus“ ein, berichtet MANNHEIM24. Wie die anderen das finden?

„Das Sommerhaus der Stars“: Ein neues Paar zieht ein

Schon seit mehreren Tagen sind die Promis im „Sommerhaus der Stars“ in Bocholt in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Seit Staffelstart gab es bereits die ein oder anderen Dramen: In Folge 1, zum Beispiel, entfacht bereits der erste Streit zwischen „Sommerhaus der Stars“-Pärchen Eric und Katharina. Der Mega-Zoff ebbt auch im Verlauf der nächsten Episoden nicht ab: In Folge 4 droht sogar das endgültige Liebes-Aus zwischen den beiden Streithähnen!

Im Vorspann auf Folge 5 können die Zuschauer bereits erahnen, dass ein neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ zieht. Hier sieht man die Promis nur von hinten, in Folge 5 dann die große Enthüllung: Die Neuen begrüßen die anderen mit einem „wunderschönen guten Morgen“. „Sommerhaus der Stars“-Sprecher Patrick Linke kündigt die Ankunft der Promis als „Ü-Paar-raschung“ an.

„Das Sommerhaus der Stars“: Das ist das neue Pärchen in der Sendung

Zu Gesicht kommen „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer Marco Cerullo und Christina Grass. Die beiden wurden bereits als Nachrücker im „Sommerhaus der Stars“ gespoilert. Darüber berichtet unter anderem tz.de. Die Reaktionen auf die Neuankömmlinge fällt weitgehend positiv aus:

„Nein?! Oh mein Gott, ich bin großer Fan!“, ruft „Sommerhaus“-Teilnehmerin Katharina Hambuechen, als Christina und Marco das Grundstück betreten. „Wir haben uns ganz klar gedacht, geil, ein neues Paar. Vielleicht neue Freunde“, sagt Eric Sindermann im Interview. „Die Strategie kann jetzt sein, dass wir die beiden in unsere Außenseiter-Gruppe aufnehmen, um dann am Ende gegen Mario und Sascha vorzugehen“, so der 34-Jährige weiter. In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ liefert sich Eric nämlich ein übles Wortgefecht mit Mario Basler – die beiden sind sich Spinnefeind!

„Das Sommerhaus der Stars“: Woher kennt man Marco Cerullo und Christina Grass?

Doch zurück zum neuen Pärchen: Woher kennt man „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Marco Cerullo und Christina Grass eigentlich? Die beiden lernten sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ auf RTL kennen. Beide waren zuvor Kandidaten der gleichnamigen Kuppelshows „Bachelor“ und „Bachelorette“. „Als ich ihn das erste Mal bei „Bachelor in Paradise“ gesehen habe, dachte ich mir: Oh Gott, nicht der schon wieder!“, sagt Christina Grass über ihren Freund Marco.

Die beiden hatten sich zuvor schon auf diversen Mister- und Miss-Wahlen gesehen. Im Jahr 2020 erfolgte das überraschende Liebes-Aus von Marco und Christina. Doch schon im Januar 2021 gaben sie ihr Liebes-Comeback bekannt. Im „Sommerhaus der Stars“ wollen die beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer auf jeden Fall alles geben: „Wir haben genug Ehrgeiz, genug Power und werden auf jeden Fall Gas geben“, sagt Christina im Interview der Sendung.

Marco Cerullo und Christina Grass nehmen 2022 bei „Sommerhaus der Stars“ teil. © RTL/Stefan Gregorowius

„Das Sommerhaus der Stars“: So läuft die erste Folge für Neuankömmlinge Marco und Christina

Und das scheint den beiden auch gut zu gelingen: Schon in ihrer ersten Folge können Marco und Christina das erste Spiel für sich entscheiden: Bei „Einparken“ müssen die Stars rückwärts mit einem Transporter in eine Parklücke fahren. Dabei sind die Augen des Fahrers aber verbunden. Gelenkt wird das Spiel von den Frauen. Sie sind die einzigen, die sehen und Anweisungen geben können.

Marco und Christina wurschteln sich durch den Parcours. Es geht vorwärts, es geht rückwärts, nach links, nach rechts. Am Ende gelingt es den beiden, den Transporter in die Parklücke einzuparken. In 36 Minuten und 14 Sekunden haben sie das Fahrzeug in die Lücke gebracht. Damit sind sie die schnellsten im Spiel und haben sich für die nächste Nominierung abgesichert – guter Start für die erste Folge!

