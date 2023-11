Grenze überschritten: Serkans Tochter (1) wird in „Sommerhaus“-Streit reingezogen

Als Aleks Petrovic und Serkan Yavuz im „Sommerhaus der Stars“ aneinandergeraten, kracht es gewaltig: Ein Spruch zu Töchterchen Nova bringt das Fass schließlich zum Überlaufen.

Bocholt – Wer im „Sommerhaus der Stars“ auf neue Freundschaften hofft, sollte realistisch bleiben. Denn vorgebliche Verbündete werden in Bocholt schnell zu erbitterten Widersachern – so auch in Folge 8 (läuft am 1. November, um 20:15 Uhr bei RTL): Nach der dort anstehenden Nominierung verhärten sich die Fronten zwischen Serkan Yavuz (30) und Aleks Petrovic (32).

Aleks und Serkan geraten aneinander: Spruch zu Tochter sorgt für „Sommerhaus“-Eklat

Achtung, enthält Spoiler zu Folge 8: Grund für den nächsten „Sommerhaus der Stars“-Streit ist eine Abmachung zwischen Serkan und Aleks. Die beiden hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, Justine (35) und Arben (28) aus der Show zu wählen – glaubt zumindest Serkan. Doch die vermeintliche Allianz findet ihr jähes Ende, als sich Aleks und dessen Partnerin Vanessa Nwattu (23) stattdessen für Maurice (25) und Ricarda (31) entscheiden.

„Was will man von dir erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrogen“, giftet Serkan daraufhin sein Gegenüber an und spielt auf dessen unrühmliche „Temptation Island“-Vergangenheit an. Das lässt sich Aleks nicht bieten: „Du bist ein falscher Fuffziger“, schießt er zurück und droht: „Du bist der Nächste, der fliegt!“ Im Eifer des Gefechts wird er plötzlich persönlich: „Deine Tochter wird sich für euch schämen in zehn Jahren.“

Grenzüberschreitung im „Sommerhaus der Stars“: Aleks beleidigt Serkan und Samira persönlich

Aleks‘ Spruch zu Serkans und Samiras (29) kleiner Tochter Nova (1) geht für alle Beteiligten zu weit: Während der fassungslose Vater um Worte ringt, erhält er plötzlich Schützenhilfe von unerwarteter Seite: „Sowas sagt man nicht! Spinnst du? Über die Tochter redet man nicht!“, stutzt Vanessa ihren Partner nach dessen Grenzüberschreitung zurecht. Parallel dazu eilt Samira weinend in den Gartenbereich des „Sommerhaus der Stars“. Unter Tränen brüllt sie in Aleks‘ Richtung: „Keine Eier hast du!“

Das „Sommerhaus der Stars" kommt einfach nicht zur Ruhe – auch, weil Aleks Petrovic (l.) sich im Streit mit Serkan Yavuz im Ton vergriff

Der 32-Jährige versucht sich unterdessen zu erklären und den Spruch zu rechtfertigen – doch keine Chance: Fassungslos eröffnet Vanessa ihm, dass er mit dieser Aktion für eine vorzeitige „Sommerhaus“-Rauswahl der beiden gesorgt habe. Die Stimme von Serkan und Samira scheint ihnen jedenfalls sicher. Dabei galt das Paar anfangs selbst als gefährdet, profitierte allerdings von einer unfairen „Sommerhaus“-Regel, die auch ein Ex-Kandidat anprangerte. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 8)