„Dachte, das wird nichts“: GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi ertrug Ehemann Tom Beck erst nur mit Alkohol

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi verrät in der Show „Grill den Henssler“, wie ihr erstes Date mit Tom Beck ablief. Dieses lief alles andere als gut ab.

Magdeburg – Am Sonntag (27. August) dürfen sich „Grill den Henssler“-Fans auf die vierte Folge des Sommer-Specials freuen. Neben Oliver Pocher (45) und Bruce Darnell (66) steht auch Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) in der Küche. Dabei verrät die 34-Jährige einige Details zum ersten Date mit Ehemann Tom Beck (45).

Chrissanthi Kavazi bei „Grill den Henssler“: „Ich dachte, das wird nichts“

Beim Kochen der Vorspeise erinnert sich die „GZSZ“-Schauspielerin an wichtige Stationen in ihrem Leben: „Ich wolle schon immer Schauspielerin werden, aber meine Eltern wollten, dass ich etwas Richtiges lerne.“ Daher absolvierte die 34-Jährige eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Letzten Endes führte sie ihr Weg aber doch in die Schauspielerei und zu Tom Beck.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Seit 2015 sind die Schauspieler ein Paar, seit 2020 sind sie miteinander verheiratet. Doch das erste Date lief alles andere als perfekt. Während sich Chryssanthi Kavazi Spaghetti Carbonara und Weißwein bestellte, begnügte sich Tom Beck mit Salat und Apfelschorle. „Ich dachte, das wird nichts“, erzählt die 34-Jährige. Aus Mangel an Ideen griff die Schauspielerin zum Alkohol: „Ich habe ganz viele Weinschorlen getrunken und dann ging es.“

Chryssanthi Kavazi ertrug Ehemann Tom Beck erst nur mit Alkohol

Beim zweiten Date dann aber die Wende: „Danach waren wir noch mal essen und er hat Knoblauch-Pizza mit extra Knoblauch bestellt und da dachte ich: Eigentlich ein ganz guter Typ!“, erzählt Chryssanthi Kavazi.

Chryssanthi Kavazi erzählt bei „Grill den Henssler“ vom ersten Date mit Eheman Tom Beck. © Instagram/chriss_cross; Vox

Wie sich Chryssanthi Kavazi bei „Grill den Hennssler Sommer-Special“ schlägt, ist am 27. August um 20:15 Uhr auf Vox zu sehen. Zwei Wochen zuvor traten Evelyn Burdecki (34), Knossi (37) und Gustav Schäfer (34) gegen Starkoch Steffen Henssler (50) an. Es schalteten 1,17 Millionen Menschen ein. Dabei profitierte die Show vor allem vom Ende des „Tatorts“. Denn gegen 22 Uhr erreichte die Kochsendung ihren Quoten-Höhepunkt. Verwendete Quellen: RTL