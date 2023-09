Henssler, Calmund, Köppen: Laura Wontorra flirtet sich durch das „Grill den Henssler“-Finale

Von: Florian Schwartz

In der letzten Folge von „Grill den Henssler“ ging es heiß her. Moderatorin Laura Wontorra machte Gastgeber wie Gästen eine Liebeserklärung nach der anderen.

Magdeburg – Am Sonntagabend (17. September) flimmerte die vorerst letzte Folge der aktuellen Staffel von „Grill den Henssler“ über die Bildschirme. Auch wenn die Zuschauer vor den Fernsehern den Geruch von Grillkohle nicht riechen konnten, so war dennoch spürbar: Hier liegt Liebe in der Luft. Grund war unter anderem Laura Wontorra (34). Die Moderatorin flirtete nicht nur mit Gastgeber Steffen Henssler (50), sondern fand auch warme Worte für Reiner Calmund (74) und Jan Köppen (40).

Laura Wontorra zu Steffen Henssler: „Du bist die beste Sommerromanze“

Schon in der vergangenen Folge ging es emotional hoch her, nachdem Steffen Henssler aufgrund eines Jury-Urteils von Jana Ina Zarrella (46) sich zu einem Wutanfall hinreißen ließ. Doch am Sonntagabend schienen alle vor der Kulisse der Magdeburger Seebühne auf Kuschelkurs zu gehen. Allen voran Laura Wontorra, die beim Rückblick auf die vergangenen Folgen nostalgische Gefühle entwickelte.

Die Moderatorin geriet in Beisein von Steffen Henssler ins Schwärmen. „Der Sommer verfliegt so mit dir“, bedankte sich Laura Wontorra beim Gastgeber. Dann folgte eine Liebeserklärung vor laufender Kamera: „Du bist die beste Sommerromanze, die ich je hatte.“

Laura Wontorra verteilt Komplimente an Reiner Calmund und Jan Köppen

Als Schauspieler Sven Martinek (59) über die Beziehung zu seiner Partnerin Bianca Rütter (50) von „Liebe bis zum Abwinken“ sprach, flirtete auch Laura Wontorra munter weiter. Nachdem sie von Reiner Calmund, den sie liebevoll „Callimandscharo“ nennt, als „kleines Luder“ bezeichnet worden war, konterte die Moderatorin: „Wenn Calli einen ‚Luder‘ nennt, dann ist das ein Ritterschlag!“

Heißer Flirt beim „Grill den Henssler Sommer-Special“: Laura Wontorra machte den Stars der Sendung eine Liebeserklärung vor laufender Kamera © RTL/RTL+

Beim Dessert revidierte Laura Wontorra jedoch ihre Liebeserklärung an Henssler noch einmal. Stattdessen ging das Kompliment an Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen. „Während Shows mit Steffen Henssler für mich immer ein bisschen Nahkampf bedeuten, sind Shows mit Jan Köppen für mich wie eine Wohlfühl-Oase“, gestand die Moderatorin. Köppens Kreation „Gegrillter Apfel mit Handkäs, Karamellzwiebeln und grüner Sauce“ kam bei der Jury jedoch weniger gut an. Den Sieg holte sich am Ende Steffen Henssler mit 104 Punkten.

Weitaus weniger harmonisch verlief der Brutzel-Wettkampf zwischen Steffen Henssler und TV-Koch Frank Rosin. Der Gastgeber brach während der Show das Duell ab. Verwendete Quellen: VOX, „Grill den Henssler Sommer-Special“, Folge 7 (Staffel 6) vom 17.09.2023