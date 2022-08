Mit Stefan Mross: Neuer Quotenrekord bei „Grill den Henssler“

Teilen

Die Kochshow „Grill den Henssler“ auf VOX konnte mit ihrer letzten Ausgabe beeindruckende Einschaltquoten einfahren. (Fotomontage) © RTL/Frank W. Hempel

Die Kochshow „Grill den Henssler“ auf VOX konnte mit ihrer letzten Ausgabe beeindruckende Einschaltquoten einfahren. Bei RTL sah es dagegen mau aus.

Köln – Kochsendungen kommen beim Fernsehpublikum eigentlich immer gut an. Mit „Grill den Henssler“ hat sich VOX jedoch ein besonders erfolgreiches Format ausgedacht. In der TV-Show treten Promis mit Unterstützung von Profiköchen gegen den kernigen Fernsehkoch Steffen Henssler (49) an, wobei am Ende eine Jury entscheidet, wer das Gericht besser zubereitet hat. „Grill den Henssler“ fährt mit seinen wöchentlichen Ausstrahlungen regelmäßig beeindruckende Quoten ein. Doch die vergangene Ausgabe vom Sonntagabend (28. August) bewies einmal mehr, wie beliebt die Sendung beim Publikum ist.

Ganze 1,41 Millionen Personen lockte das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ vor die Fernsehgeräte, wie unter anderem „dwdl.de“ berichtet. Das entspricht einem Marktanteil von stolzen 10,3 Prozent. Zuletzt hatte „Grill den Henssler“ im August 2020 eine so beeindruckende Quote eingefahren. Damals trat Steffen Henssler im Duell gegen TV-Kochlegende Tim Mälzer (51) an. Zur Primetime am Sonntag war dieses Mal „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (46) zu Gast.

Im Gegensatz zu „Grill den Henssler“ konnte „Zeig uns deine Stimme“ nicht punkten

Wer am vergangenen Sonntag zwischen „Grill den Henssler“ auf VOX und „Zeig uns deine Stimme“ auf RTL hin und her zappte, der wunderte sich vielleicht: Bei beiden TV-Formaten führte Laura Wontorra (33) durch die Sendung. Im Gegensatz zur Kochsendung mit Steffen Henssler und Stefan Mross schnitt die Castingshow für Gesangstalente beim Publikum allerdings gar nicht gut ab. Nur 0,95 Millionen Menschen schalteten zur Primetime um 20:15 Uhr ein. Das entspricht einem schwachen Marktanteil von 5,5 Prozent.

Der vergangene Fernsehsonntag beweist also abermals, dass Schlager bei den deutschen TV-Zuschauern einfach besonders gut ankommt. Stefan Mross fuhr am Sonntagmorgen mit seinem Kultformat „Immer wieder sonntags“ selbst Top-Quoten ein. Sein abendlicher Auftritt bei „Grill den Henssler“ lockte dann erneut massenweise Publikum vor die Fernsehgeräte.