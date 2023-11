Große Aussprache bei „Promi Big Brother“: Das bereut Iris Klein heute

Seit Januar streiten sich die ehemaligen Eheleute Iris und Peter Klein meist per Schlagzeilen, Interviews und Social Media über Affären-Gerüchte Peters. Im „Promi Big Brother“-Haus saßen sie sich dabei nun gegenüber.

Köln – Bei „Promi Big Brother“ werden aktuell Trash-TV-Träume wahr – jedenfalls die der Zuschauer. Nachdem Peter (56) und Iris Klein (56) seit bald einem Jahr mit ihrer Trennung und den Affären-Gerüchten rund um Peter Klein und Yvonne Woelke (42) für Schlagzeilen sorgen, wurden die beiden nun gemeinsam in den TV-Container gesperrt. In der dritten Liveshow am Mittwochabend wurden sie zu einer Aussprache gezwungen.

Iris Klein macht Ex Peter bei „Promi Big Brother“ weiterhin Vorwürfe

Die ging allerdings nach hinten los. Zwar hatte Iris Klein im Vorhinein ein Einsehen: „Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin.“ Iris gab zu, sie sei am Boden zerstört und rachsüchtig gewesen. Die Einsicht brachte das Paar bei der Aussprache von Angesicht zu Angesicht jedoch nicht weiter.

Während sich Iris wünschte, Peter hätte mit ihr über die Affären-Gerüchte persönlich gesprochen, verbat dieser sich weiterhin die Behauptung an sich: „Das ist eine Lüge! Die Lüge hast DU ins Internet gesetzt.“ Der Streitpunkt bleibt der gleiche wie schon im Januar: Iris Klein ist von einer Affäre ihres Noch-Mannes mit Yvonne Woelke überzeugt, er streitet diese weiterhin vehement ab.

Iris und Peter Klein streiten in ihrer Scheidungsschlacht um Geld

Letztendlich führte auch dieses Gespräch nur auf eines hinaus: die Scheidungspapiere. Doch hier herrschen ebenfalls Unstimmigkeiten. Peter Klein soll die Unterlagen noch nicht unterschrieben haben, allerdings nicht aus Wehmut über die gemeinsame Zeit. Die Scheidung will Peter in Deutschland vollziehen, während Iris sie wohl über Mallorca hat laufen lassen.

Nun setzte er seine Ex darüber in Kenntnis, dass die deutschen Scheidungspapiere auf dem Weg zu ihr seien. Hier will Iris allerdings ihr Veto einlegen: „Dann gibt's keine Einigung, weil du Geld von mir willst“, sagte sie bei „Promi Big Brother“. Und Peter blieb stur: „Ich fordere nichts von dir, was mir nicht zusteht.“ Außerdem sprach Iris Klein bei „Promi Big Brother“ erstmals über ihren Selbstmordversuch. Verwendete Quellen: bild.de, Sat.1