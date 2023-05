Große Enttäuschung im Quotenduell: „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause von ZDF und ARD vernichtet

Von: Lukas Einkammerer

Am Dienstagabend (16. Mai) lief bei RTL eine neue Folge von „Bauer sucht Frau International“. Das Quotenduell gegen das ZDF und die ARD verlor die Kuppelshow aber gnadenlos.

Köln – Auch wenn sich die verschiedenen vorabendlichen und Primetime RTL-Formate beim Fernsehpublikum großer Beliebtheit erfreuen, ist es schwer, an den Produktionen der öffentlich-rechtlichen Sender vorbeizukommen. Fast jeden Tag gebührt der Quotensieg der ARD oder dem ZDF und auch am Dienstagabend (16. Mai) musste RTL mit „Bauer sucht Frau International“ wieder eine bittere Niederlage einstecken.

„Bauer sucht Frau“ im Quotenduell mit ZDF und ARD: RTL-Kuppelshow deutlich unterlegen

Am Dienstag buhlten im ZDF unter anderem die „Rosenheim Cops“ und „SOKO Köln“, in der ARD „Tierärztin Dr. Mertens“ und „In aller Freundschaft“ und bei RTL eine neue Folge von „Bauer sucht Frau International“ um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Bei einem so breit gefächerten Fernsehprogramm war für alle TV-Gewohnheiten und Geschmäcker etwas geboten – ein Blick auf die Zahlen des Abends macht aber sehr deutlich, welches Format dabei am besten ankam.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, lag „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorenlegende Inka Bause (54) mit 2,76 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum weit hinter den Konkurrenzsendungen der ARD und des ZDF. Sowohl die „Rosenheim Cops“ (3,43 Millionen Zuschauer), die Nachrichtensendung „heute“ (3,41 Millionen Zuschauer) als auch „SOKO Köln“ (3,35 Millionen Zuschauer) konnten mehr Fernsehende vor die Flimmerkisten locken als die RTL-Kuppelshow – und das, obwohl sie nicht einmal zur Primetime liefen.

Die besten Zuschauerzahlen des Tages konnte hingegen die ARD verzeichnen, die sich mit drei verschiedenen Formaten auf dem Siegerpodest platzierte: „In aller Freundschaft“ (4,18 Millionen Zuschauer), „Tierärztin Dr. Mertens“ (4,20 Millionen Zuschauer) und allen voran die „Tagesschau“ (4,30 Millionen Zuschauer).

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Niederlage beim Gesamtpublikum: „Bauer sucht Frau“ überholt ZDF bei jüngerem Publikum

Interessant ist, dass die besten Quoten für das ZDF von den Vorabend-Formaten stammen – die ZDFzeit-Doku „Kate, Camilla und der schöne Schein“ fand zur Primetime nur 2,50 Millionen Interessenten. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt der Sender mit Sitz in Mainz hingegen wesentlich schlechter ab als beim Gesamtpublikum und musste vor den Formaten der privaten Sender in die Knie gehen. Den Tagessieg konnte mit 0,91 Millionen Zuschauern dennoch erneut die „Tagesschau“ abstauben, während „Bauer sucht Frau International“ mit 0,55 Millionen Fernsehenden wenigstens auf Rang vier landete.

Am Dienstagabend lieferten sich „Bauer sucht Frau International“ und die „Rosenheim Cops“ ein Quotenduell. Die RTL-Kuppelshow mit Inka Bause hatte dabei keine Chance. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau International/Folge vom 16. Mai 2023; ZDF/Bojan Ritan (Fotomontage)

Ihren Quoten-Thron werden die ARD und das ZDF so schnell bestimmt nicht aufgeben – aber mit RTL-Formaten wie „Bauer sucht Frau“ und „Let‘s Dance“ zeichnet sich zumindest ernstzunehmende Konkurrenz am Horizont ab. Bei „Bauer sucht Frau“-Liebling Anna Heiser kam es indessen zu einem großen Unfalldrama. Verwendete Quellen: dwdl.de