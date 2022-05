Große Freude bei Stefan Mross: Kartenkontingent für „Immer wieder sonntags“ nochmals erhöht

Von: Lisa Klugmayer

Tickets für „Immer wieder sonntags“ sind heißt begehrt und schnell ausverkauft. Wer keine Tickets für die Schlagershow ergattern konnte, darf sich jetzt freuen. Wie Stefan Mross höchstpersönlich verkündete, wurden nochmal zusätzliche Tickets freigegeben. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & IMAGO/Bildagentur Monn

Rust - „Jeden Sonntag freu‘ ich mich darüber, dass wir uns im Ersten wieder sehen...“: Ab dem 12. Juni darf Stefan Mross diese altbekannten Zeilen wieder singen. Nachdem auf dem „Immer wieder sonntags“-Set letzte Saison coronabedingt keine Fans geschunkelt und geklatscht haben, freut sich der Schlagerstar heuer besonders darüber, dass das Kartenkontingent nun schon zum zweiten Mal erhöht wurden - gute Laune ist also vorprogrammiert.

Große Freude bei Stefan Mross: Kartenkontingent für „Immer wieder sonntags“ nochmals erhöht

Nachdem die ersten Karten für „Immer wieder sonntags“ (Alle Sendetermin der 18. Staffel mit Stefan Mross aus dem Europark Rust) schon nach kurzer Zeit restlos ausverkauft waren, wurden im März weitere Zuschauerplätze freigegeben. Für alle, die damals keine Tickets ergattern konnten, gibt es nun erneut gute Nachrichten. „Liebe Freunde! Mit Freude darf ich Euch mitteilen, dass das Kartenkontingent wieder erhöht wurde“, gibt Stefan Mross stolz auf seiner Facebook-Seite bekannt.

„Also, wer noch keine Karte hat für Immer wieder sonntags DIE Livesendung aus dem Europa Park, hier ist der Link. Wir sehen uns in Rust? LG Euer Stefan“, so der Schlagerstar weiter. Den Schunkel-Spaß bei „Immer wieder sonntags“ gibt es übrigens schon ab 19 Euro pro Person. Wer einen Biertisch möchte und danach noch im Europapark Achterbahn fahren will, kann ein Kombiticket für 66 Euro ergattern.

Karten für „Immer wieder sonntags“ wieder verfügbar: Fans freuen sich riesig

Noch mehr Karten für „Immer wieder sonntags“? Das feiern die Schlagerfans von Stefan Mross (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) natürlich. „Wir freuen uns ab 12. Juni wieder LIVE in Rust dabei zu sein“, lautet ein freudiger Kommentar. Ein anderer Facebooknutzer schreibt: „Ich freue mich sehr auf die Sendung (...), denn dann ist mein Sonntagmorgen wieder gerettet“.

Bei „Immer wieder sonntags“ gibt es nun wieder Tickets. Das freut die Fans von Stefan Mross natürlich sehr, wie diese Kommentare zeigen (Fotomontage) © Facebook/Stefan Mross

Ein Muss für alle Schlager-Fans! Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack werden 2023 übrigens auch mit ihrer „Immer wieder Schlager“-Reihe auf Tour gehen. Erste Tourtermine gibt es auch schon. Verwendete Quellen: Facebook/Stefan Mross