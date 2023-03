Große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star Lisha: Lungenentzündung lässt sie weiter abnehmen

Essstörung

Eigentlich wollte Lisha ihre Essstörung bekämpfen. Doch nun wirft sie eine Lungenentzündung wieder zurück. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nimmt immer weiter ab.

Mallorca – Große Sorge um Lisha Savage (36). Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin gibt offen zu, an einer Essstörung zu leiden. Obwohl sie zuletzt wieder einiges an Gewicht zugenommen hatte, zeigt sie sich nun so dünn wie nie zuvor.

„Goodbye Deutschland“-Star Lisha Savage leidet an einer Essstörung

Es hatte alles damit angefangen, dass Lisha vor etwa einem Jahr für ihre Hochzeit mit Ehemann Lou (33) ein paar Pfunde loswerden wollte. Doch die Youtuberin geriet in einen Teufelskreis. Für die vermeintlich perfekte Figur nahm sie Appetitzügler, aß nur noch Obst und nahm immer weiter ab. Innerhalb weniger Monate hatte die 36-Jährige über 20 Kilo verloren. Zuletzt musste Lou sie sogar zum Essen zwingen.

Lisha sah ein, dass es so nicht weitergehen konnte und begann, gegen ihre Krankheit anzukämpfen. Lou zuliebe zwang sie sich zum Essen – statt Obst griff sie zu Burgern, Pizza und Kuchen. „Hauptsache süß, fettig und schnell“, erklärte Lisha im Interview mit RTL. Durch die Essensumstellung konnte die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin von 2021 schnell wieder ein paar Kilos zunehmen.

Lisha hat weiter abgenommen und ist kaum wiederzuerkennen

Umso ereschreckender sind nun die Bilder, die Lisha in ihrer jüngsten Instagramstory zeigt. Die Auswanderin hat erneut abgenommen. Von den einstigen Kurven der 36-Jährigen ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen eingefallene Wangen und herausstehende Knochen.

+ Von ihren einstigen Kurven ist nichts mehr zu sehen. Wegen einer Lungenentzündung hat Lisha weiter abgenommen. © Instagram: lishaandlou_the_originals

Der Grund für ihren erneuten Gewichtsverlust sei eine Lungenentzündung, erklärt Lisha ihren Fans. „Einfach jedes Kilo, welches ich so mühsam zugenommen habe, durch die Krankheit wieder abgenommen“, so die Mallorca-Auswanderin.

Risiko Essstörungen – eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Das Bundesministerium für Gesundheit unterscheidet in drei Hauptformen von Essstörungen: Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und Binge-Eating-Störung (regelmäßig auftretende Essanfälle ohne gewichtsregulierende Maßnahmen). Letztere trete laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) am häufigsten auf: Von 1000 Mädchen und Frauen erkranken im Durchschnitt 28 Personen an dieser, gefolgt von 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Besonders schwierig: Individuell lassen sich häufig keine klaren Einteilungen vornehmen, da oftmals eine Mischform vorliegt. Weitere Informationen sowie Beratungs- und Hilfsangebote finden sich auf der eigens auf Essstörungen ausgerichteten Website der BZgA.

Doch nicht nur die Lungenentzündung macht Lisha zu schaffen. Zuletzt ging sie mit starken Schmerzen zum Arzt, der überzeugt war, Lisha habe eine Panikattacke. Doch das sollte sich als Fehldiagnose herausstellen. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/lishaandlou_the_originals; RTL; Bundeszentrale für gesetzliche Aufklärung

