Großer Erfolg für Andy Borg: „Schlager-Spaß“ überholt Barbara Schönebergers „Starnacht“

Andy Borgs „Schlager-Spaß“ und die „Starnacht“ mit Barbara Schöneberger wurden gleichzeitig ausgestrahlt. Doch die Quoten sind eindeutig.

Die Quoten von Andy Borgs „Schlager-Spaß“ im SWR waren am Samstag trotz großer Fernseh-Konkurrenz überraschend hoch. Dies war für einige unerwartet, denn zur gleichen Zeit wurde auch „Starnacht§ mit Barbara Schöneberger im MDR ausgestrahlt. Doch auch die zusammen mit dem ORF produzierte „Starnacht am Neusiedler See“ hat den Quoten vom „Schlager-Spaß“ keinen Abbruch getan.

Andy Borg: Seine Zuschauer sind dem „Schlager-Spaß“ treu

Am letzten Samstag, den 03. Juni, wurde im SWR wieder der „Schlager-Spaß mit ANDY BORG“ ausgestrahlt. In der Show von Andy Borg (61) empfing der Sänger erneut beliebte Stars aus der Schlagerwelt. In einer gemütlichen Weinstube ludt Borg seine ZuschauerInnen zu einem gemütlichen Musikabend ein. Eine unterhaltsame Show im SWR mit bekannten Gästen aus der Schlager-Szene, die hohe Einschaltquoten verzeichnete. Insgesamt 1,26 Millionen Zuschauer sahen die SWR-Show. Dies bringt das Format on die Top 15 der meistgesehenen Sendungen des Tages mit 5,8 Prozent Marktanteil.

Andy Borgs „Schlager-Spaß“ und die „Starnacht“ mit Barbara Schöneberger wurden gleichzeitig ausgestrahlt. Doch die Quoten sind eindeutig. (Fotomontage) © SWR/Kerstin Joensson & IMAGO/Harald Deubert

SWR verzeichnet hohen Marktanteil

Die „Starnacht“im MDR hatte dagegen nur eine Menge von 710.000 Zuschauern und einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Doch bei der Zielgruppe der zwischen 14- bis 49-jährigen wurden beide Sendungen kaum angesehen. So sahen 0,5 Prozent der Marktanteile die „Starnacht“ und 0,4 Prozent den „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Das SWR verzeichnete am Samstag einen bundesweiten Marktanteil von insgesamt 3,1 Prozent.