„Sommerhaus“-Tränendrama: Pia Tillmanns Ex hat sie aus lächerlichem Grund betrogen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ herrscht Lagerkoller – auch bei der bis dato eher unauffälligen Pia Tillmann. Der kamen in Folge 6 die Tränen, weil ihr Liebster mit einem Spruch alte Wunden aufriss.

Bocholt – Dass im „Sommerhaus der Stars“ hier und da auch die Paare selbst aneinandergeraten, gilt als bewusstes Kalkül der RTL-Show. Manch Beziehung wird in Bocholt auf die harte Probe gestellt – so auch die von Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32). Bislang waren die beiden eigentlich ein Herz und eine Seele, doch in Folge 6 (läuft am 24. Oktober um 20:15 bei RTL) kracht es gewaltig.

„Sommerhaus der Stars“-Streit: Jetzt kracht es auch bei Pia und Zico

Schuld daran ist ein eher unverfängliches Thema: der Musikgeschmack. Im Garten des „Sommerhaus der Stars“ eröffnet Zico den Anwesenden, dass er mit den musikalischen Vorlieben seiner Partnerin nicht viel anfangen könne: „Die ist halt mit Rock, Punkrock, ganze Scheiße da“, wirft der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat in die Runde. „Du tust gerade so, als ob unsere Musikgeschmäcker komplett konträr voneinander sind“, beschwert sich Pia und feuert ein empörtes „Was für ein Bullshit!“ hinterher.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Die Stimmung kippt schließlich: Genervt zieht sich Pia Tillmann im „Sommerhaus der Stars“ in ihr Bett zurück. Zico, der sich keiner Schuld bewusst ist, geht ihr schließlich missmutig hinterher, legt davor allerdings noch einen Zwischenstopp in der Küche ein, um sich mit einer Schüssel Nudeln für die anstehende Diskussion zu stärken: „Ich möchte, dass du mit mir redest. Was ist dein Problem?“, konfrontiert er seine Partnerin.

Pia enthüllt im „Sommerhaus der Stars“ Beziehungsdrama um ihren Ex: Zico will davon nichts wissen

„Du weißt ganz genau, dass mein Exfreund sich getrennt beziehungsweise mich beschissen hat mit einer anderen, weil die einen besseren Musikgeschmack hatte – und jetzt kommst du und sagst das“, beklagt sich Pia Tillmann, während ihr erste Tränen über die Wangen laufen. „Wenn du ein Problem mit deiner Vergangenheit hast, tut mir das leid. Aber ich habe damit nichts zu tun“, gibt sich Zico Banach uneinsichtig. „Du hast mich mit dem, was du eben gesagt hast, verletzt“, weint die 35-Jährige völlig aufgelöst.

Für das „Sommerhaus der Stars“-Paar wird die Streit schließlich zur Belastungsprobe: Weil er sich von Pia nun selbst angegriffen fühlt, verlässt Zico das Zimmer und zieht sich schmollend an den Küchentisch zurück. Dorthin begibt sich auch seine Liebste – und versucht, die Wogen zu glätten: „Ich möchte mich nicht wegen so einem Schwachsinn streiten.“ Doch der 32-Jährige zeigt sich wenig zugänglich: „Trink weniger Alkohol und komm‘ auf dein Leben klar.“

Bittere Tränen im „Sommerhaus der Stars“: Ein Streit mit ihrem Partner Zico erinnerte die Schauspielerin an ihren Ex, der sie einst wegen ihres Musikgeschmacks mit einer anderen Frau betrogen haben soll © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Das ist auch Pia zu viel – sie sucht das Weite und gibt sich vollends ihrer Trauer hin. Nach einem kurzen Hin und Her geht Zico dann doch auf Kuschelkurs: „Können wir uns jetzt wieder vertragen?“ Auf eine einseitige Entschuldigung – von Pia – folgen schließlich etliche Küsse – die romantischste Art, sich zu versöhnen. Weitaus weniger versöhnlich ging es an anderer Stelle zu: Zwischen Gigi (24) und Can (27) kam es im „Sommerhaus der Stars“ zu Handgreiflichkeiten – doch was geschah dort wirklich? Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 6), rtl.de