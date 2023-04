Schock-Nachricht aus den Benz-Baracken: „Hartz und herzlich“-Star Janine macht Laden dicht

Von: Daniel Hagen

Schlechte Nachrichten aus den Benz-Baracken. Janine aus er Show „Hartz und herzlich“ macht ihren Laden dicht – nach nicht einmal einem halben Jahr. Was bislang dazu bekannt ist:

Erst im Dezember 2022 hat Janine, bekannt aus der Serie „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“, einen eigenen Laden in Mannheim eröffnet. Die Eröffnung des Make-up-Studios namens „Make-up is You“ wird groß gefeiert, auch Kult-Barackler Elvis ist vor Ort. Es wirkt, als hätte die frisch gebackene Make-up-Artistin ihr Ziel erreicht. Umso größer der Schock, als sie am Montag (3. April) das Aus ihres Salons auf Instagram verkündet!

„Hallo liebe community & Gäste. Ich arbeite ab sofort von zuhause aus mein Laden ist ab sofort geschlossen !“, schreibt Janine aus den Benz-Baracken, berichtet MANNHEIM24. Die junge Mutter von Zwillingen hat in den letzten Jahren einen Abschluss an einer Kosmetikschule in Frankfurt gemacht und mit Bestnoten bestanden. Auch auf Instagram und TikTok begeistert die Mannheimer Hunderttausende Follower mit ihren Make-up-Kreationen.

Unklar ist bislang noch, warum der „Hartz und herzlich“-Star Janine ihren Salon dicht gemacht hat. In dem Post auf Instagram betont die junge Mutter, dass „nichts schlimmes“ passiert sei, sondern die Schließung ihre Entscheidung gewesen wäre. Zuletzt hatte es schon Spekulationen gegeben, ob der Laden überhaupt noch offen ist. Damals antwortet die Mannheimer mit einem klaren „JA!“ Sie ist nur nicht so oft im Salon, da sie auf Terminen sei. „Selbst wenn nicht kann man mich trotzdem noch buchen. Das hängt nicht vom Laden ab“, schreibt Janine damals in dem Post auf Instagram.

„Hartz und herzlich“-Star Janine macht ihren Laden dicht – vergibt aber weiterhin Termine

Obwohl der Salon nach gerade einmal vier Monaten dicht gemacht wird, bedeutet das jedoch nicht das Ende von Janines Selbstständigkeit. Termine wird es laut der „Hartz und herzlich“-Darstellerin auch weiterhin geben.

In dem Post erwähnt die junge Mutter sogar, dass man ihre Leistungen weiterhin über E-Mail buchen soll. Zuletzt hatte die Baracklerin schon einen Untermieter für ihren Salon gesucht, der Nägel oder Wimpern machen könne.