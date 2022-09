Das Sommerhaus der Stars: Aus diesem Grund trägt Eric Sindermann immer eine Krone

Neue Staffel auf RTL

Eric Sindermann nimmt 2022 beim „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. In der Sendung trägt er immer eine Krone – aber warum eigentlich?

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August auf RTL+ streamen, Folge 2 ist sogar auch schon seit Mittwoch (7. September) online. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. Neben Trash-TV-Größen wie Kader Loth und Cosimo Citiolo will auch Ex-Handballer Eric Sindermann zusammen mit Freundin Katharina Hambuechen den Sieg nach Hause holen. Dabei trägt der gebürtige Berliner immer eine Krone, wie MANNHEIM24 berichtet:

„Das Sommerhaus der Stars“: Eric Sindermann – schon hier trug er immer Krone

Eric Sindermann ist im Trash-TV kein Unbekannter: Schon 2021 versucht er, bei dem TVNOW-Format „Ex on the Beach“ das Herz seiner Ex-Freundin Tara Tabitha zurückzuerobern, was ihm aber leider nicht gelingt. Die spätere Dschungelcamp-Kandidatin schmeißt den 34-Jährigen kurzerhand aus der Sendung, nachdem er mit einer Mitstreiterin fremdgeknutscht hat.

Noch im selben Jahr wagt Eric dann das nächste Reality-TV-Experiment: 2021 nimmt er bei „Promi Big Brother“ auf Sat.1 teil. Schon hier trägt Eric Sindermann immer eine Krone. Eine Erklärung dafür lieferte der Sender sogar in der Vergangenheit ab:

Schon bei „Promi Big Brother“: Darum trug Eric Sindermann immer eine Krone

Wie Sat.1 auf Nachfrage von web.de mitteilt, soll es sich bei der Krone um den persönlichen Gegenstand gehandelt haben, den sich Eric Sindermann vor Einzug bei „Promi Big Brother“ 2021 ausgesucht hatte. Jeder Promi darf immer nur das Nötigste mit in den Container bzw. 2021 in die Raumstation mitnehmen. Bei Eric fiel die Wahl auf seine Plastikkrone.

In einer „Promi Big Brother“-Ausgabe vom 20. August 2021 soll der gebürtige Berliner laut Angaben von web.de außerdem über die Krone gesagt haben: „Das ist ein Statement für das, was ich in Zukunft erreichen will. Ich will ganz nach oben in dem Geschäft“. Aha. Und warum das Tragen einer Krone beim „Sommerhaus der Stars“?

Darum trägt Eric Sindermann beim „Sommerhaus der Stars“ immer eine Krone

Unsere Redaktion war neugierig und hat bei RTL nachgefragt – und sogar eine Antwort bekommen! Wie der Sender gegenüber MANNHEIM24 mitteilt, soll Eric das Tragen einer Krone beim „Sommerhaus der Stars“ 2022 wie folgt begründen:

„Die Krone hat zweierlei Gründe: Zum einen möchte ich 2028 der neue Modekönig von Deutschland werden“, sagt der 34-Jährige. „Die Krone soll mich immer an mein großes Ziel erinnern und meine Gedanken in Richtung dieses Weges lenken“, so der Modedesigner weiter.

+ Eric Sindermann trägt im „Sommerhaus der Stars“ immer eine Krone. © RTL

„Viel Missgunst und Hänselei erfahren“: Eric Sindermann über Krone-Tragen

„Zum anderen habe ich viel Missgunst und Hänselei im Leben erfahren“, erklärt Eric Sindermann in dem von RTL übermittelten Statement weiter. „Das habe ich nur überwinden können, indem ich dachte: Wenn die anderen Menschen mich schon wie Dreck behandeln, dann muss ich mich selber wie ein König behandeln. Sie verleiht mir Stärke und Selbstbewusstsein“, so der 34-Jährige abschließend.

Aha, das steckt also wirklich hinter dem dauernden Kopfschmuck beim „Sommerhaus der Stars“. Eine Leidensgeschichte, kombiniert mit Erfolgsdrang. Naja, ein Kind von Traurigkeit scheint Eric Sindermann in der aktuellen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ jedenfalls nicht zu sein:

Eric Sindermann: So benimmt er sich im „Sommerhaus der Stars“

Schon in Folge 1 haut der gebürtige Berliner ordentlich auf die Kacke: Beim Nacktbaden in einem Pool vom „Sommerhaus der Stars“ gerät Eric in einen Riesen-Streit mit Freundin Katha. Die beiden können sich gerade so wieder zusammenraufen. In Folge 2 kracht es dann aber schon wieder:

Katharina enthüllt, wie dreist Eric sie zur Teilnahme bei „Sommerhaus der Stars“ überredet hat. Eric flippt daraufhin total aus. Er steht von der Couch auf, macht der 27-Jährigen schlimme Vorwürfe. Ob die Beziehung der beiden noch im Laufe der Sendung in die Brüche geht?

Zuschauer können das jeden Mittwoch und Sonntag auf RTL verfolgen, auf RTL+ gibt‘s die neuen Folgen der Reality-Show immer ein paar Tage früher. MANNHEIM24 hat alle Sendetermine der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel in einer Übersicht zusammengefasst. (fas)

Rubriklistenbild: © RTL