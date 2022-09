Günther Jauch ätzt gegen „strunzdoofes“ Publikum und wird von Kandidatin zurechtgewiesen

Von: Julia Hanigk

Eine Kandidatin fragte Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ um eine Einschätzung, welchen Joker sie einsetzen solle. Mit einem fiesen Kommentar riet ihr der Moderator vom Publikumsjoker ab. Die Quizzerin verteidigte daraufhin die Menschen im Saal.

Köln - Günther Jauch (66) ist dafür bekannt, in seinen Sendungen auch gerne mal einen flotten Spruch auf den Lippen zu haben. In der Folge „Wer wird Millionär?“ vom 29. August flogen gleich mehrere Kandidaten mit 500 Euro aus der Sendung. Bei der letzten Quizzerin schoss er dann gegen das Saalpublikum.

Kandidatin Fabienne Marco kann eine beeindruckende Laufbahn im universitären Bereich vorweisen. Bei der Frage, welche beiden Planeten für 92 Prozent der Gesamtmasse aller Planeten verantwortlich sind, brauchte die Rothaarige dann aber einen Joker und überlegte: Fragt sie das Publikum? Oder setzt sie lieber auf einen Telefonjoker?

Sie erkundigt sich also bei Günther Jauch, wie der es handhaben würde: „Wie schätzen Sie das Publikum so ein?“, fragt die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin. Jauch ist zwiegespalten und unterstreicht mit einer Wellenbewegung seiner Hand die Antwort: „Comme ci, comme ca.“

Der Moderator nutzte die Steilvorlage aber auch, um direkt gegen das Publikum im Saal zu pöbeln: „Wahrscheinlich ist einer dieser beiden Blöcke strunzdoof. Wir wissen nur nicht, welcher.“ Fabienne Marco gefiel das aber gar nicht, sie sprang für die Zuschauer in die Bresche: „Jetzt seien Sie mal nicht so gemein zum Publikum, wir brauchen das noch“, entgegnete sie.

So funktioniert eine Bewerbung bei „Wer wird Millionär?“

- Beantworten Sie die Fragen in dem Online-Formular auf endemolshine.de und senden Sie dieses ab

- RTL wird sich bei Ihnen melden: Es folgen zwei Quizrunden und ein 30-minütiges Telefon-Interview

- Verläuft das gut, geht es in die RTL-Sendung – um auf den Quizstuhl zu kommen, müssen Sie aber auch bei der Auswahlfrage am schnellsten die richtige Antwort geben