„Wer wird Millionär?“-Zuschauer nach Chinesen-Spruch von Günther Jauch entsetzt

Von: Diane Kofer

Günther Jauch ist bei „Wer wird Millionär?“ stets zum Scherzen aufgelegt. Geht der Moderator mit einem saloppen Spruch über Chinesen jetzt aber zu weit?

Hürth – „Wer wird Millionär?“ ohne Günther Jauch (67) ist für viele Zuschauer kaum vorstellbar. Der Moderator hat nicht nur seine ganz eigene Art und Weise, die Kandidaten durch die 15 Fragen zur Million zu begleiten, sondern punktet auch mit lockeren Gesprächen und lustigen Sprüchen. In der Montagsfolge (13. November 2023) will der TV-Star für Unterhaltung sorgen – doch möglicherweise geht der Schuss durch einen fragwürdigen Witz nach hinten los.

Bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch erlaubt sich fragwürdigen Klischee-Witz

Mit 16.000 Euro in der Tasche darf sich „Wer wird Millionär?“-Kandidat Nils Grundmann (50) am Montagabend eine kleine Verschnaufpause gönnen. Günther Jauch, der einem „Wer wird Millionär?“-Kandidaten zuletzt unangenehme Details entlockt hat, will einen Blick auf seine Hausschweine Lutzi und Uwe werfen. Der Egestorfer hat ein paar Bilder mitgebracht. Beim Anblick, der „Mini-Schweine“, die am Ende aber doch satte 60 Kilo auf die Waage bringen, denkt Moderator Günther Jauch aber nicht an Kuscheleinheiten.

„Die sehen schon lecker aus – so von außen“, lautet das Fazit des 67-Jährigen. Der lustig gemeinte Spruch bekommt aber sofort Gegenwind. Immerhin hält Nils Grundmann die Tiere als Haustiere – und hat keineswegs vor, sie zu verzehren. „Ich esse ja auch nicht meine Hunde“, betont er. Für Günther Jauch ist das eine Vorlage für einen fragwürdigen Witz. „Das sieht der Chinese anders“, meint er und bezieht sich damit auf ein Klischee, dass in China Hunde grundsätzlich auf dem Speiseplan stehen.

Alle Chinesen essen Hunde – Was ist dran an dem Klischee? Im Gespräch mit der Aachener Zeitung klärt Professor Karl-Heinz Pohl, Leiter der Sinologie an der Universität Trier, über weitverbreitete Klischees rund um China auf. Vor allem die Essgewohnheiten im asiatischen Raum sind mit Vorurteilen behaftet. Auf das Klischee: „Chinesen lieben Reis und essen alles, was vier Beine hat außer Tisch und Stuhl“ reagiert er wie folgt. „Die Südchinesen essen viel Reis, die Nordchinesen lieben dagegen eher die Nudeln oder gedämpftes Brot.“ Beliebte Fleischsorten sind ähnlich wie in Deutschland ‚normales‘ Huhn, Schwein oder Rind. „Aber im Süden kommt alles Essbare auf den Tisch, bei dem sich Europäern oft die Haare sträuben“, schildert er. Dazu gehören neben Heuschrecken auch Grillhunde – die sind allerdings keine Haustiere, sondern speziell gezüchtet. Quelle: aachener-zeitung.de

Nach Klischee-Witz: Zuschauer kritisieren Günther Jauch

Viele Zuschauer stören sich aber nicht nur an dem Chinesen-Spruch, sondern vor allem daran, dass das Thema Haustiere essen überhaupt ins Spiel gebracht wird. „Sich darüber totlachen, dass die Chinesen Hunde essen, Pfui Teufel“, ärgert sich jemand nach dem Stereotypen-Witz. „Das fand ich auch total daneben“, hält ein weiterer Zuschauer auf Facebook fest.

Günther Jauch erlaubt sich bei „Wer wird Millionär?“ einen Witz über die Hausschweine von Kandidat Nils Grundmann. Dabei leistet er sich auch einen fragwürdigen Spruch über chinesische Vorurteile. © Screenshot: „Wer wird Millionär?“/ RTL (Fotomontage)

Um Lutzi und Uwe muss sich aber niemand Sorgen machen: Besitzer Nils Grundmann betont nämlich, dass es den Schweinen bei ihm zu Hause gut geht. Seit sieben Jahren wohnen die zwei schon in seinem Garten und würden auch in Zukunft keinesfalls auf Nachbars Grill landen. „Die haben lebenslanges Wohnrecht“, stellt er klar.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat Nils Grundmann zeigt Günther Jauch eines seiner Hausschweine. © Screenshot: „Wer wird Millionär?“/ RTL (Fotomontage)

Ausgerechnet mit einer Tierschutz-Frage erspielt er sich daraufhin die 32.000 Euro – mit denen er am Ende nach Hause gehen darf. Zur Million hat es wieder einmal nicht gereicht – Günther Jauch weiß, warum „Wer wird Millionär?“-Kandidaten immer scheitern. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL; Folge vom 13. November 2023), Facebook/ Wer wird Millionär?