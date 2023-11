Günther Jauch erklärt: Darum kann „Wer wird Millionär?“ niemals live sein

Von: Florian Schwartz

Es klingt selbst schon wie eine Millionenfrage: Warum ist „Wer wird Millionär?“ keine Live-Sendung? Die Antwort gab es jetzt von Günther Jauch.

Berlin – Seit knapp einem viertel Jahrhundert zieht die RTL-Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ Generationen von Zuschauern in ihren Bann. Am Erfolgskonzept wurde bislang wenig gerüttelt und die Spielregeln nur mit Bedacht im Laufe der Jahrzehnte etwas variiert. Eines gab es bislang allerdings nicht: eine Live-Ausgabe der Sendung. Und das aus gutem Grund, wie Moderator Günther Jauch (67) in der Jubiläumsfolge des Podcasts Baywatch Berlin verriet.

Quizmaster Günther Jauch verrät, was bei „Wer wird Millionär?“ geschnitten wird

Für die 200. Folge des Podcasts mit dem Titel „Gas, Wasser, Bentley“ haben sich Klaas Heufer-Umlauf (40) und sein Team Günther Jauch ans Mikro geholt. Der Moderator plauderte aus dem Nähkästchen und verriet, dass er bei den Dreharbeiten zu „Wer wird Millionär?“ sich schon mal bis zu einer viertel Stunde mit manchem Kandidaten an einer Frage abarbeitet. Dabei muss der 67-Jährige immer auch den Unterhaltungswert im Blick haben, weswegen manches schnell dem Schnitt zum Opfer fällt.

„Das ist übrigens tatsächlich der Vorteil der Aufzeichnung“, gab Günther Jauch zu und offenbarte aber gleichzeitig, „ich möchte ja immer eigentlich am liebsten Live-Sendungen machen.“ Doch das kann und wird aufgrund des Konzepts niemals der Fall sein. Bei der Frage nach dem „Warum“ kommt selbst das Moderatoren-Team ins Grübeln. Doch dann klärt Jauch auf.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Günther Jauch verrät „einzigen Grund“, warum „Wer wird Millionär?“ niemals live ist

Die richtige Antwort lautet: „Der Telefonjoker“. Doch warum? „Der Telefonjoker muss zuhause überrascht werden, darf keine Ahnung haben, weil es eben eine Aufzeichnung ist, weil er nicht hat im Fernsehen mitgucken können und tatsächlich nur diese 30 Sekunden Zeit hat“, erklärt Günther Jauch und betont: „Das ist der einzige Grund.“

Wer es auf den Ratestuhl von „Wer wird Millionär?“ schafft, bekommt drei Joker zur Auswahl, die ihm bei der Beantwortung der Fragen helfen können: Der 50:50-Joker, bei dem zwei Antworten wegfallen. Der Publikumsjoker, bei dem das Publikum über die richtige Antwort abstimmt. Und der Telefonjoker, bei dem eine im Vorfeld bestimmte Person angerufen werden darf. Seit Herbst 2007 ist darüber hinaus noch ein Zusatzjoker im Einsatz, bei dem ein Zuschauer aus dem Publikum mithelfen darf, wenn dieser glaubt, die richtige Antwort zu kennen.

Dass auch unvorhergesehene Blamagen nicht dem Schnitt zum Opfer fallen, war erst kürzlich bei einer „Harry Potter“-Frage zu erleben. Selbst Günther Jauch outete sich, dass er keine Ahnung hat. Verwendete Quellen: Podcast „Baywatch Berlin“, Folge 200