„Meldet der sich so am Telefon?“: Günther Jauch macht sich über Namen von „Wer wird Millionär?“-Telefonjoker lustig

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Nach 24 Jahren „Wer wird Millionär“ bringt Günther Jauch fast nichts mehr aus der Fassung. Doch ausgerechnet der Name eines Telefonjokers lässt ihn jetzt staunen.

Köln – RTL zeigte zu Ostern gleich zwei „Wer wird Millionär“-Sonderfolgen in Überlänge. Am Montag (10. April 2023) durfte auch Nicolas Ziegler (33) auf dem Quizstuhl Platz nehmen. Doch schon bei der 1.000 Euro-Fragen strauchelt er und überlegt, ob er seinen Telefonjoker schon einsetzen soll. Einen Namen findet Günther Jauch dabei besonders lustig.

„Wer wird Millionär“-Kandidat scheitert fast an Käse-Frage: Günther Jauch hilft

Als dritter Kandidat stellt sich Nicolas Ziegler am Ostermontag den 15 Fragen von Günther Jauch. Doch schon bei der 1000-Euro-Runde kommt er ins Straucheln. „Was ist für Käse-Freunde auf jeden Fall eine runde Sache? A: Ziegenrolle, B: Kuhkreisel, C: Büffelwalze, D: Schafsreifen“. Eigentlich machbar. Doch Nicolas hat keine Ahnung, tendiert aber zur Büffelwalze. Günther Jauch bewahrt ihm vorm vorzeitigen Ausscheiden und rät ihm einen Joker zu nehmen.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Nicolas schaut sich die Liste seiner Telefonjoker an und rätselt, wenn er anrufen soll: einen Mathelehrer, einen Arzt oder einen Versicherungsmakler. Beim zweiten Namen staut Günther Jauch nicht schlecht. „Den Chirurgen begrüßen Sie bitte persönlich“, so der Moderator. Wieso? Der gute Mann hat einen etwas komplizierten Namen: Ushanthan Uthayanan. Günther Jauch versucht dann, ihn richtig auszusprechen, stolpert aber etwas über den Namen.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

„Meldet der sich so am Telefon?“: Günther Jauch macht sich über Namen von „Wer wird Millionär?“-Telefonjoker lustig

„So würd ichs auch sagen. Oder einfach Uschi“, so Nicolas toternst. Doch das findet Günther Jauch wiederrum richtig lustig. Ein Mann names Uschi! Unglaublich. „So nennen Sie ihn, ja?“, fragt Günther Jauch belustigt. Nicolas nickt. Doch der lange Name lässt ihm keine Ruhe. „Meldet der sich so am Telefon?“, fragt er nochmal nach. Das scheint ihn aber genauso ratlos zu machen, wie die Käse-Frage. „Also, wenn ich anrufe, sieht er meine Nummer, dann sagt er: Hi Nici“, so der „Wer wird Millionär“-Kandidat.

Nach 24 Jahren „Wer wird Millionär“ bringt Günther Jauch fast nichts mehr aus der Fassung. Doch ausgerechnet der Name eines Telefonjokers lässt ihn jetzt staunen. © RTL/Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Folge 221 vom 10. April 2023

Aber wieder zurück zum Käse. Nicolas Ziegler entscheidet sich schließlich gegen Uschi und fürs Publikum. Das ist sich bei der Frage recht einig: 100 Prozent stimmen für die Ziegenrolle ab – die richtige Antwort. Bei der 125.000-Euro-Frage ist dann aber Schluss. Nicolas steigt aus und fällt auf immerhin 64.000 Euro zurück.

Im Oster-Special gab es aber nicht nur außergewöhnliche Namen, sondern auch die größte Panne, die es jemals bei „Wer wird Millionär?“ gegeben hat. Günther Jauch liest vier Antwortmöglichkeiten vor, doch alle sind falsch. Verwendete Quellen: RTL/Wer wird Millionär? Das große Oster-Special, Folge 221 vom 10. April 2023