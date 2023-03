Günther Jauch nennt Kosenamen „lächerlich“: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin total aufgelöst

Von: Jonas Erbas

Teilen

Da hat sich Günther Jauchordentlich verschätzt: Weil er den Kosenamen des Ehemannes einer „Wer wird Millionär?“-Kandidatin als „lächerlich“ bezeichnete, begann diese mitten in der Sendung zu weinen.

Köln – Seit 1999 führt Günther Jauch (66) durch „Wer wird Millionär?“, doch nur selten saß dem Quizmaster eine Kandidatin gegenüber, die so emotional war wie Bianca Dietze: Der Flughafenmitarbeiterin aus dem sächsischen Taucha liefen bereits die ersten Tränen übers Gesicht, da hatte sie noch nicht einmal auf dem Studiostuhl Platz genommen – die Aufregung, tatsächlich in der RTL-Show dabei zu sein, war schlichtweg zu groß. Doch es sollten nicht die letzten Tränen des Montagabends (27. Februar) bleiben …

Daraus, dass hier und da die Gefühle mit ihr durchgehen, machte Bianca Dietze keinen Hehl: „Das reißt mich gleich um, ich bin so emotional“, erklärte die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin, nachdem sie die ersten Quizrunden mit geröteten Augen durchgestanden hatte. Günther Jauch hätte demnach vorgewarnt sein sollen, doch der Moderator ließ sich nach der 32.000-Euro-Frage zu einer doch recht fiesen Bemerkung hinreißen.

„Warum haben Sie den lächerlichen Namen ‚Hirschi‘?“, erkundigte sich der 66-Jährige bei Bianca Dietzes Ehemann, der seiner Liebsten im Hintergrund die Daumen drückte. Die wenig galante Nachfrage nach dem ungewöhnlichen Kosenamen nahm die Sächsin dem „Wer wird Millionär?“-Gastgeber sichtlich übel: „Das ist nicht lächerlich“, schluchzte die Kandidatin bitterlich. „Nein, ich meine – wie soll ich sagen? Für einen Mann …“, versuchte Jauch noch, die Situation zu retten.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.