Günther Jauch verrät: Unter diesen Umständen hört er mit „Wer wird Millionär?“ auf

Von: Samantha Matheiowetz

In der 200. Folge des Podcasts „Baywatch Berlin“ ist Günther Jauch zu Gast. Dort beantwortet die „Wer wird Millionär?“-Legende die ihm meist gestellte Frage: Wann ist Schluss mit der Show?

Berlin – Die Podcast-Gruppe um Klaas Heufer-Umlauf (40), Jakob Lundt (37) und Thomas „Schmitti“ Schmitt (44) hat in ihrer Jubiläumsfolge von „Baywatch Berlin“ (wurde am 03. November bei Spotify veröffentlicht) hohen Besuch: „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch (67). Im Gespräch erklärt das RTL-Urgestein, was passieren müsste, damit er mit der Sendung aufhört.

„Wie lange machen Sie's denn noch?“: die Dauerbrenner-Frage bei Günther Jauch

Als es im Podcast um TV-Quoten geht, gibt Günther Jauch zu, dass er von jeder „Wer wird Millionär?“-Ausgabe die Einschaltquoten wisse, weil „das heute im Grunde mit das wichtigste ist“. Dieses Thema bringt den 67-Jährigen auf die Frage, die ihm wohl am häufigsten gestellt wird: „Wie lange machen Sie's denn noch?“ Anhand einer Metapher erklärt er, was das Ende der Quiz-Show einläuten könnte.

Laut Günther Jauch werde das Format „Wer wird Millionär?“ von vier Säulen getragen. „Wenn eine dieser Säulen wegbricht, dann ist die Sendung erledigt und vorbei“, erklärt der Moderator. Die erste Säule sei das Publikum: „Wenn ich merke: Das will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht.“ Säule zwei sei die werbetreibende Industrie, die weiterhin Spots in der Sendung schalten müsse. Der Sender RTL sei die dritte Säule, da er die Entscheidungsmacht hat. „Und die vierte Säule – in aller Demut – bin ich selber“, stellt Günther Jauch fest.

„Dann hat sich‘s auch erledigt“: Der „Wer wird Millionär?“-Moderator zeigt sich einsichtig

„Wenn ich sage: ‚Leute, ich bringe jetzt alle Fragen schon selber durcheinander. Von den Antworten wollen wir gar nicht erst reden.‘ Oder auch vielleicht dann irgendwann mal müde werde, dann hat sich's auch erledigt“, erklärt der 67-Jährige. Auf die Frage, wie er sich motiviert halte, antwortet Günther Jauch: „Ich finde das immer noch interessant, was da an Leuten kommt.“ Er gibt zu: „Deswegen macht mir die Sendung tatsächlich immer noch Spaß.“

Günther Jauch verrät, unter welchen Umständen er mit „Wer wird Millionär?“ aufhört. © Screenshot/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?, Folge 233

Ob ihm das auch Spaß gemacht hat? Kürzlich entlockte Günther Jauch einem Kandidaten unangenehme Details bei „Wer wird Millionär?“. Verwendete Quellen: „Baywatch Berlin“ (Spotify; Folge 200)