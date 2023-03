Günther Jauch zeigt „Wer wird Millionär?“-Kandidatin den Stinkefinger

Von: Jonas Erbas

Teilen

Kuriose Szene bei „Wer wird Millionär?“: Sekunden vor der Werbeunterbrechung zeigt Günther Jauch seiner Kandidatin den Mittelfinger – den Moderator hatte zuvor eine Handbewegung ihrerseits irritiert.

Köln – Eigentlich ist Günther Jauch (66) meist für jeden Spaß zu haben: Der „Wer wird Millionär?“-Moderator erlaubt sich hier und da gern einen schelmischen Spruch oder eine spitzzüngige Bemerkung – sehr zur Freude seines Publikums. Doch der 66-Jährige kann auch derber werden, wie er am Montagabend (20. März) unter Beweis stellte. Ungeniert hielt er nach einem kuriosen Missverständnis gleich beide Mittelfinger in die Kamera.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin verzockt einen Joker nach dem anderen – Günther Jauch freut‘s

Für Annika Joffel wurde es bei „Wer wird Millionär?“ ziemlich früh richtig knifflig: Ohne lange zu überlegen, griff die Finnin freudig auf ihre vier Joker zurück, setzte einen nach dem anderen und konnte nur dank dieser ganz gemächlich vorankommen. Bereits bei der 8000-Euro-Frage gingen der Katzenliebhaberin ihre letzten beiden Hilfsmittel aus: Zuerst spielte sie den 50:50-Joker, um sich wenig später dann noch per Telefonjoker abzusichern – sehr zur Freude des RTL-Moderators.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

„Ist ein bestimmter zusätzlicher Konsonant in die ‚Paella‘ geraten, erkennt der Mediziner darin …?“, testete Günther Jauch das anatomische Wissen seiner Kandidatin. Die kam zwar darauf, dass es sich dabei um die Patella handeln müsse, konnte sich aber nicht zwischen den verbliebenen Antwortmöglichkeiten a) eine Kniescheibe oder b) ein Schulterblatt entscheiden.

Abhilfe schuf ihr Vater am Telefon, der ihr zu a) riet – vollkommen richtig! Doch bevor Annika Joffel erlöst wurde, gab Jauch die Frage an die Fernsehzuschauer weiter, die per SMS teilnehmen konnten. Anschließend wollte der „Wer wird Millionär?“-Moderator in die Werbepause überleiten, während seine Kandidatin nervös mit gekreuzten Fingern ums Weiterkommen bangte.

Missverständnis bei „Wer wird Millionär?“ – Günther Jauch zeigt in RTL-Sendung den Mittelfinger

Doch die angeblich Glück bringende Geste kam bei ihrem Gegenüber gar nicht gut an: „Haben Sie mir gerade zwei Stinkefinger gezeigt?“, fragte Günther Jauch entgeistert – ein Missverständnis, das Annika Joffel höchst unangenehm war: „Nein!“, rief sie peinlich berührt und hob als Beweis nochmals ihre gekreuzten Finger in die Höhe.

Was ist denn da los? Mitten während der neusten „Wer wird Millionär?“-Folge zückte Günther Jauch den Mittelfinger – allerdings nur, weil der Moderator seiner Kandidatin unterstellte, zuvor eine entsprechende Geste gezeigt zu haben © Screenshot/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?

Während das Publikum lautstark lachte, ließ es sich der RTL-Moderator nicht nehmen, noch einmal deutlich vorzuführen, was er zuvor fälschlicherweise erblickt hatte: Mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen reckte er der Kandidatin beide Mittelfinger entgegen – gut sichtbar für die Fernsehkameras! „Das wäre eine Neuerung gewesen“, scherzte der 66-Jährige. Für Annika Joffel war danach allerdings direkt Schluss: Sie nahm die erspielten 8000 Euro mit nach Hause.

Das Mittelfinger-Intermezzo wird ihr allerdings wohl noch ein Weilchen in Erinnerung bleiben. Jüngst sorgte auch eine andere Szene für Aufsehen: RTL hatte bei „Wer wird Millionär?“ offenbar Günther Jauchs Moderationskarten verpixelt. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Folge vom 21. März 2023), rtl.de