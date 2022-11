Guido Maria Kretschmer löst mit „Lack und Leder“-Motto bei „Shopping Queen“ Entsetzen aus

Von: Claire Weiss

Am Montag, 07. November verkündete Guido Maria Kretschmer bei „Shopping Queen“ ein ausgefallenes Motto. Die Kandidatinnen sollen einen Look im Gothic-Stil shoppen. Die sind davon erstmal aber so gar nicht begeistert.

Leipzig steht für Guido Maria Kretschmer (57) für Freiheit und Toleranz. Immerhin findet hier jedes Pfingstwochenende das Wave-Gotik-Treffen statt - ein Musik- und Kulturfestival. 15.000 Anhänger der Schwarzen Szene trafen sich allein dieses Jahr in der größten Stadt Sachsens.

Shopping-Queen-Motto „Go Gothic!“ verschlägt Kandidatinnen die Sprache

Guido Maria Kretschmer erlebte das Spektakel in diesem Jahr live mit und war von dem Festival völlig begeistert. Von seinen Eindrücken vor Ort ließ sich der Star-Designer zum „Shopping Queen“-Motto der aktuellen Folgen inspirieren. „Ich hoffe, es gibt keinen Schock“, meint Guido noch mit einem frechen Grinsen, bevor er den Kandidatinnen das Motto mitteilt.

„Go Gothic! Zeige, dass der Gothic-Look noch lange nicht ausgestorben ist“, verkündet der 57-Jährige schließlich. Montags-Kandidatin Franziska fällt die Kinnlade herunter. Julia verschlägt entsetzt die Hände vor ihrem Gesicht. Verzweifeltes Lachen ertönt. Zuvor hatte Julia ihre Vorahnung geteilt: „Vielleicht weil wir in Richtung Herbst gehen, könnte es das Thema Mantel werden“ - von der Realität leider weit entfernt.

Die ausgefallensten Mottos bei „Shopping Queen“ - „Ein Bild für die Götter – verzaubere mit deinem Look für ein erotisches Fotoshooting!“ - „Ja, ich will! Schließe im Hochzeitskleid deiner Träume den Bund fürs Leben!“ - „Mann oh Mann! Kreiere das perfekte Outfit rund um ein Herren-It-Piece deiner Wahl!“ - „God save the Queen - Präsentiere einen royalen Look zum 70. Thronjubiläum der Queen.“ - „Happy Birthday - mach dir mit deinem neuen Look das schönste Geburtstagsgeschenk!“

Guido Maria Kretschmer versucht, Kandidatinnen Mut zu machen

Und auch Kirstin zeigt sich erschüttert: „Ich hab Guido bisher sehr lieb gehabt, aber so ein Motto hatte er ja noch nie. Ich hasse Schwarz, das ist nicht meine Farbe“. Doch Guido versucht die Kandidatinnen zu beschwichtigen: „Wir sprechen hier von schwarzen, verruchten Looks mit hin und wieder farbigen Akzenten, die Materialien sind Lack und Leder. Ich weiß, dass einige von euch einen großen Schritt gehen müssen, aber lasst euch bitte auf das Experiment ein“.

Wie sich die Teilnehmerinnen wohl schlagen? Das gibt es noch bis Freitag (11. November) immer um 15 Uhr auf Vox zu sehen. Im letzten Jahr nahm „Goodbye Deutschland“-Nachwuchs-Star Joelina Karabas bei „Shopping Queen“ teil. Guido Maria Kretschmers Kandidatinnen schwärmten von ihrem „schönen Bauch“. Verwendete Quellen: tvnow.de, mdr.de, saechsische.de, vox.de