„Gute Besserung“: DSDS-Star Vanessa Neigert musste Fernsehgarten wegen Krankheit kurzfristig absagen

Von: Alica Plate

Teilen

Der ZDF-Fernsehgarten sorgte am Sonntag, den 15. Mai erneut für große Unterhaltung. Dabei hatte Andrea Kiewel jedoch auch eine Hiobsbotschaft zu verkünden: DSDS-Star Vanessa Neigert musste ihren Auftritt wegen Krankheit kurzfristig absagen.

Mainz - Für die zweite Folge des ZDF-Fernsehgartens (alle News auf der Themenseite) hat Moderatorin Andrea Kiewel erneut hochkaratige Gäste eingeladen. Darunter auch DSDS-Star Vanessa Neigert. Doch die Schlagersängerin musste ihren Auftritt am 15. Mai wegen Krankheit kurzfristig absagen.

Fernsehgarten Live Open-Air-Show Erstausstrahlung 29. Juni 1986 Moderation Andrea Kiewel Sender ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten drehte sich am 15. Mai alles rund um Italien

Endlich wieder Fernsehgarten (alle Infos zur Show)! Auch die zweite Folge der ZDF-Show versprach erneut beste Unterhaltung. Dafür hat Andrea Kiewel nicht nur verschiedene Musikacts eingeladen, sondern sich auch für die Moderation Unterstützung geholt. Gemeinsam mit Social-Media-Star Riccardo Simonetti führte sie durch die Show.

Diesmal drehte sich im ZDF-Fernsehgarten-Auftritt (alle Sendtermine im Überblick) alles um das Thema Italien und den dort stattfindenden „Eurovision Song Contest“. „Bella Italia, bella musica, bella vita!“, so das Motto des Tages. Auch Vanessa Neigert, die in Italien geboren wurde, zählte zur Gästeliste. Doch es kam alles anders - für ihre Fans eine große Enttäuschung.

„Gute Besserung“: DSDS-Star Vanessa Neigert musste Fernsehgarten wegen Krankheit kurzfristig absagen

Bereits am Anfang gab Andrea Kiewel die Hiobsbotschaft bekannt. Krankheitsbedingt fällt die ehemalige DSDS-Kandidatin aus. Womit genau die Sängerin flach lag, gab sie dabei zwar nicht bekannt, ließ es sich aber nicht nehmen, der 29-Jährigen vor laufender Kamera Genesungswünsch auszudrücken.

Kurz nach ihrer Anmoderation gibt Kiwi ihren Gästen und den Zuschauern zu verstehen, dass die Show am Sonntag leider ohne Vanessa auskommen muss. „Gute Besserung und komm bald wieder aus der Quarantäne heraus, liebe Vanessa Neigert“, so der TV-Star.

DSDS-Star Vanessa Neigert meldete sich auf Instagram zu Wort

Doch nicht nur Andrea Kiewel verkündete die Hiobsbotschaft - auch die Schlagersängerin selbst, informierte ihre Fans über ihren Ausfall. „Krankheitsbedingt bin ich morgen nicht dabei beim ‚Fernsehgarten‘“, so die die ehemalige DSDS-Kandidatin auf Instagram.

Auf die Frage warum genau sie am 15. Mai ausfiel, bekommen die Zuschauer weder von Kiwi als auch von Vanessa keine Auskunft. Dennoch lassen die Worte von Andrea Kiewel darauf schließen, dass die Schlagersängerin sich mit dem Coronavirus infiziert hat und deshalb ihren Auftritt am Lerchenberg absagen musste. Auch wir wünschen ihr weiterhin eine gute Besserung!

ZDF-Fernsehgarten: Lili Paul-Roncalli nach taktloser Frage fassungslos - Kiewel will wissen, ob Kinder geplant sind

Vanessa Neigerts Fernbleiben - nicht die einzige Schlagzeile, die der Fernsehgarten am Sonntag machte. Denn eine taktlose Frage machte Lili Paul-Roncalli, die am 15. Mai im ZDF-Fernsehgarten zu Besuch war fassungslos - Kiewel will wissen, ob Kinder geplant sind. Zu viel für die 24-Jährige. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten