GZSZ: „Du bist eine echte Kack-Freundin“: Yvonne platzt der Kragen

In der neuen GZSZ-Folge gehen Maren, Yvonne, Katrin und Nina wandern. Doch schnell kippt die Stimmung zwischen Yvonne und Katrin.

Ein Streit in der neuen GZSZ-Folge eskaliert und einige Freundschaften stehen auf der Kippe. In Folge 7561 vom 22. Juli gibt es Zoff zwischen Yvonne (Gisa Zach) und Katrin (Ulrike Frank). Diese wollten eigentlich zusammen mit Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Nina (Maria Wedig) einen Wellnesstag einlegen. Dazu kam es nicht, stattdessen ist ein gemeinsamer Ausflug in den Wald geplant. Der Tag beginnt gut, doch dann kommen alte Gefühle in Yvonne hoch.

Wander-Tag statt Wellness-Auszeit

Beim Wander-Ausflug stellt sich schnell heraus, dass die GZSZ-Mädels nicht oft Outdoor unterwegs sind. So haben sie zu viert nur ein einziges Pflaster gegen Blasen dabei. Yvonne bietet den anderen aus Höflichkeit das Pflaster an und Katrin nimmt es. Später meint Katrin, als Yvonne wegen Schmerzen an den Füßen nicht mehr weiterlaufen kann: „Du hättest mir eben das Pflaster nicht anbieten dürfen.“ Daraufhin wird Yvonne schnippisch und meint: „Mein Fehler! Es ist zu blöd, dass ich nicht immer nur an mich denke.“

Die Stimmung kippt – Doch nicht wegen Katrins Affäre mit Yvonnes Ehemann Jo Gerner

Doch Katrin merkt, dass etwas nicht stimmt und fragt: „Was ist denn los mit dir? Geht es immer noch um die Sache wegen Jo und mir?“. Zwar versuchen die anderen Beiden Katrin und Yvonne vom Streit abzuhalten, doch es ist zu spät. Yvonne platzt der Kragen: „Ich meinte eher wegen Marens Weltreise. Du heulst ihr die Ohren vor und sie bleibt hier, um die Händchen zu halten? Sag mal, hast du auch mal an sie gedacht? Du bist eine echte Kack-Freundin!“