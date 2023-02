GZSZ-Geldnot bei Moritz nimmt extreme Ausmaße an: Escort-Job soll helfen

GZSZ-Geldnot bei Moritz nimmt extreme Ausmaße an: Escort-Job soll helfen © RTL+

Im Kiez geht es wieder hoch her: Moritz hat richtig Mist gebaut und muss nun Schulden von 250.000 Euro begleichen. Ein lukrativer Nebenjob muss her!

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ befindet sich ein Charakter gerade in mächtigen Geldschwierigkeiten. Ein unbedachter Post ist Moritz Bode, dargestellt von Lennart Borchert (23), gerade zum Verhängnis geworden. Weil er ein Foto aus dem Backstage-Bereich eines Fotoshootings öffentlich auf Social Media gepostet hat, verdonnert ihn der Designer der Kampagne zu einer Vertragsstrafe. 250.000 Euro will Simon March von Moritz haben, weil der die Kollektion nicht geheimgehalten hat!

Nun steckt Moritz in der Klemme. Seinen Model-Job ist er auch los, sodass kaum Aussicht auf schnelles Geld besteht. Seine Schwester Laura (Chryssanthi Kavazi) würde ihm gern helfen, steckt jedoch gerade selbst in finanziellen Nöten. Die nächste Lösung, die ihm in den Sinn kommt, ist einen Kredit aufzunehmen. Dafür fälscht er die Unterschrift seines Stiefvaters Jo Gerner (Wolfgang Bahro). Doch dieser ertappt ihn auf frischer Tat, sodass auch diese Aktion fehlschlägt.

Kann der haarsträubende Plan aufgehen?

Da kommt Moritz ein unmoralische Angebot der Vergangenheit wieder in den Sinn. Beim Shooting für die Kampagne von Simon March war Moritz unterbreitet werden, neben seiner Model-Tätigkeit nebenbei noch gutes Geld als Escort zu verdienen. Obwohl er Skrupel hat, verabredet sich Moritz mit seinem ersten Kunden ... Wird er mit diesem ungewöhnlichen Plan Erfolg haben oder geht auch diese Idee wieder mächtig in die Hose? Das erfahren GZSZ-Fans Ende Februar oder etwas schneller als alle anderen über den Streaming-Dienst RTL+.