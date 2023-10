GZSZ in Paris: Kult-Soap bekommt Folge in Spielfilmlänge

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt demnächst in Paris. Wann das Special in Spielfilmlänge zu sehen wird, hat der Sender nun verraten.

Paris – Eigentlich dreht sich bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) alles um das Leben in einem Berliner Kiez – doch schon bald werden die Fans eine Spezialfolge aus Paris zu sehen bekommen. Doch die Location ist nicht die einzige Besonderheit: Die betreffende Folge gibt es auch in Spielfilmlänge.

GZSZ in Spielfilmlänge: Die Serienstars verraten weitere Details

Es dauert nicht mehr lange, dann gibt es „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in Spielfilmlänge zu sehen. Wie der Sender RTL bekannt gegeben hat, wird das Special am Donnerstag, dem 23. November um 19:40 Uhr, bei RTL ausgestrahlt. Die Sonderfolge spielt in der französischen Metropole Paris, in der sich Emily (Anne Menden, 38), John (Felix von Jascheroff, 41) und Laura (Chryssanthi Kavazi, 34) aufhalten.

Laut RTL wird es in dieser „GZSZ“-Folge (auch bei RTL+) „um einen perfiden Plan mit einem geheimnisvollen Koffer, eine glamouröse Modenschau und die Liebe“ gehen. Noch etwas konkreter wird Schauspielerin Anne Menden: „Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen: Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris! Doch dann ein Neuanfang?“

Ihr Schauspielkollege Felix von Jascheroff fügt hinzu, dass es nicht nur bei einem Liebestrip bleiben werde. Auch wenn seine Rolle John ursprünglich von Laura auf einen Romantiktrip nach Paris eingeladen wurde. Die Reise „entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art“, verrät er.

GZSZ mit Traumquote Die beste Einschaltquote der Seriengeschichte fuhr GZSZ am 24. Juni 2002 mit Folge 2500 ein – 7,14 Millionen sahen zu. Quelle: dwdl.de

„Düsteres Geheimnis“: Die GZSZ-Sonderfolge bringt Ärger mit

Und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ergänzt noch ein weiteres Detail zum Frankreich-Trip: „Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte - für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!“, orakelt sie.

GZSZ spielt eigentlich in Berlin – in einer Sonderfolge in Spielfilmlänge geht es für die Darsteller aber nach Paris. © RTL / Anna Riedel

Zum 30-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr zeigte der Sender ebenfalls „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Special in Spielfilmlänge. Die Daily Soap feierte im Mai 2022 den 30. Geburtstag. In 30 Jahren sind viele Darsteller gekommen und gegangen – ein GZSZ-Urgestein schleißt eine Rückkehr aber aus. Verwendete Quellen: RTL