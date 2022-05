GZSZ - jetzt doch: Daniel Fehlow kehrt in die Hauptserie zurück

Daniel Fehlow wieder bei GZSZ zu sehen © RTL / Oliver Ziebe

Mit „Leon — Glaub nicht alles, was du siehst“ erhielt Daniel Fehlow vor einiger Zeit sein eigenes „GZSZ“-Spinoff. Seine Rückkehr zur Hauptserie war bis jetzt unsicher.

Berlin – „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hat über die Jahre zahlreiche Schauspieler kommen und gehen sehen. Doch einige Darsteller der Soap sind schon seit langer Zeit mit von der Partie und können sich zurecht als echte Fan-Lieblinge bezeichnen. So auch Daniel Fehlow (47). Seine Rolle Leon Moreno erhielt zuletzt sogar das dramatische Spinoff „Leon — Glaub nicht alles, was du siehst“, das den langjährigen Kolle-Kiezbewohner an die Ostsee führte. Nach dem Ende der Show blieb zunächst offen, ob Daniel Fehlow in die Hauptserie zurückkehren wird.

Doch nachdem jetzt Details zur „GZSZ“-Jubiläumsfolge bekannt wurden, steht fest, dass Fans sich doch auf einen Auftritt ihres Lieblings freuen dürfen. Am 12. Mai strahlt RTL eine Episode zum 30-jährigen Bestehen der Erfolgsserie in Spielfilmlänge aus. Und darin wird auch Leon Moreno zu sehen sein. Wie die Macher der Soap zuletzt bekannt gaben, flüchtet „GZSZ“-Urgestein Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) nämlich in der Geburtstagsausgabe an die Ostsee — und dort wartet sein ehemaliger Gegenspieler auf ihn.

Daniel Fehlow wird in der „GZSZ“-Jubiläumsausgabe zu sehen sein — doch kehrt er damit auch ganz zur Hauptserie zurück?

Wie unter anderem TV Movie berichtet, hat es der Serienbösewicht Jo Gerner in der Folge zum 30-jährigen „GZSZ“-Bestehen nicht leicht. Er flüchtet vor seinem Erzfeind Linostrami an die Ostsee, wo er mithilfe seiner Ex-Partnerin Katrin (Ulrike Frank, 53) seinen Tod durch einen Autounfall vortäuscht. Dabei wird Gerner schwer verletzt und benötigt dringend medizinische Behandlung. Katrin bringt ihn kurzerhand zu Leon, mit dem sie ebenfalls längere Zeit liiert war. Zusammen kämpfen sie um Gerners Leben.

Eingefleischte „GZSZ“-Fans dürfen sich also auf eine — zumindest kurzzeitige — Rückkehr von Leon Moreno freuen. Ob Darsteller Daniel Fehlow damit ganz in die Hauptserie zurückkehrt, oder ob er nur für die Jubiläumsfolge vor der Kamera steht, bleibt allerdings abzuwarten.