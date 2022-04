GZSZ: Jo Gerner und Yvonne trennen sich

Das Drama um Jo Gerner wird immer undurchsichtiger. Sogar Yvonne fängt an, an seiner Unschuld zu zweifeln.

Für das GZSZ-Paar Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach) scheint es vorbei zu sein. Das Drama rund um Jo Gerner wird immer undurchsichtiger. So tötete Linostrami (Matthias Unger) seine Tochter und ließ es so aussehen, als ob Jo Gerner daran Schuld gewesen wäre. Eine hoffnungslos wirkende Lage für Gerner.

GZSZ: Die Beweise sprechen gegen Jo Gerner

Sogar die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter Jo Gerner – Denn sie haben Aufnahmen von der Entführung Miriams gefunden, die auf ihn hinweisen. Diese Aufnahmen gelangen an die Öffentlichkeit und es dauert nicht lange, bis fast jeder sie gesehen hat. Die Meinung der Menschen ist schnell klar: Es muss Jo Gerner gewesen sein. Ausschließlich seine Familie glaubt noch an ihn.

GZSZ: Yvonne zweifelt an Jos Unschuld

Doch auch Yvonne ist sich bald nicht mehr ganz sicher, ob sie ihm glauben kann. Denn Jo Gerner sitzt in U-Haft und darf vorerst nicht raus. Das liegt zum einen an seiner Vorstrafe und andererseits auch an der Gefahr, dass er Beweismittel vernichten könnte. Nach der Haftstrafe sind die beiden also mindestens räumlich getrennt. Die Vorschau lässt es offen, ob Yvonne wieder richtig mit Jo Gerner zusammenkommen wird oder es endgültig vorbei ist.