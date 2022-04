GZSZ: Jo Gerner verunglückt bei Verfolgunsjagd: Stirbt er den Serientod?

Die große Jubiläumsfolge von GZSZ schickt Jo Gerner auf eine wilde Verfolgungsjagd mit tragischem Ende. Bedeutet das das Ende des TV-Lieblings?

30 Jahre „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – das muss natürlich mit einer besonders spannenden Geschichte gefeiert werden. Alle Fans der Daily Soap dürfen sich auf eine Jubiläumsfolge voller actionreicher Szenen freuen, die sich um Serienliebling Jo Gerner (Wolfgang Bahro) drehen. Der gewiefte Anwalt ist bereits seit Folge 185 mit von der Partie und hat schon so einige unvergessliche Abenteuer erlebt. Normalerweise ist es Gerner selbst, der vor skrupellosen Verbrechen nicht zurückschreckt. In der kommenden Jubiläumsfolge, die am 12. Mai in Spielfilmlänge bei RTL ausgestrahlt wird, wird jedoch Gerner selbst zum Opfer.

„Jo Gerner kann viele Gesichter haben, wenn er es will“ erzählte Wolfgang Bahro gegenüber dem Sender. „Zum Special ist sein Gesicht allerdings etwas lädiert, weil er sich auf seiner Flucht einige Verletzungen zuzieht.“ Einen ersten Einblick in die Folge gibt es bereits auf dem RTL-Instagram-Account zu erhaschen. Das Teaser-Bild macht deutlich, in welch einer prekären Lage sich Jo Gerner befindet. Vom Jäger ist er zum Gejagten geworden, denn er wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat.

Spoiler-Alarm: So geht es bei GZSZ mit Jo Gerner weiter

Sowohl die Polizei als auch Linostrami (Matthias Unger) und seine Schergen sind Gerner auf den Fersen. Alle Welt denkt, dass er Miriam (Sara Fuchs) umgebracht hat, nachdem ihm Linostrami den Mord angehängt hat. Selbst Yvonne (Gisa Zach) zweifelt an der Unschuld ihres Mannes. Die einzige, die noch zu Gerner hält, ist Katrin (Ulrike Frank). Gerner findet derweil heraus, dass Linostramis Arm bis in die Spitze des LKA reicht. Wie kann er angesichts dessen noch jemanden von seiner Unschuld überzeugen? Doch Gerner gibt nicht so schnell auf und will Beweise sammeln. Doch dann kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der er tragisch verunglückt…

Müssen sich die Fans Sorgen machen, dass Jo Gerner den Serientod stirbt? Schließlich ist GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro bereits seit fast 30 Jahren mit dabei. Gut möglich also, dass die Jubiläumsfolge tatsächlich den Abschied von dem Serienliebling markiert. Andererseits betitelte RTL die Vorschau zur Jubiläumsfolge mit den Worten „Unterschätze niemals einen Gerner“. Was wirklich mit Gerner passiert, erfahren die Fans in zwei Wochen, wenn das Special ausgestrahlt wird.