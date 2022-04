„GZSZ“-Special zum 30-jährigen Jubiläum: Jo Gerner ist auf der Flucht

Teilen

„GZSZ“-Special zum 30-jährigen Jubiläum: Jo Gerner ist auf der Flucht © RTL+

Jo Gerner auf der Flucht: In der „GZSZ“-Jubiläumsfolge wird der Anwalt flüchten und untertauchen. Das TV-Special, das alles verändern soll, wird im Mai bei RTL ausgestrahlt werden.

Potsdam Babelsberg – „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge: Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ist auf der Flucht und wird untertauchen! Die erfolgreiche RTL-Sendung feiert im Mai ihr 30-jähriges Jubiläum, bei dem sich alles um das Familien-Oberhaupt und den rachsüchtigen Bösewicht Jo Gerner drehen wird. In dem Special in Spielfilmlänge weicht Katrin (Ulrike Frank) dem Anwalt nicht von der Seite, als er von seinem Erzfeind Bajan Linostrami (Matthias Unger) mit allen Mitteln aufgespürt und dadurch in eine lebensbedrohliche Situation getrieben wird.



In einem „rtl.de“ vorliegenden Video kündigte der legendäre „GZSZ“-Schauspieler Wolfgang Bahro (61) jetzt an, dass sich die Fans im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Show auf ein besonders spannendes Special freuen können. In dem Clip gibt es bereits einen ersten Einblick in die Dreharbeiten zu dem bevorstehenden TV-Format, in dem der Anwalt flüchten und untertauchen muss. Der Star verkündete voller Begeisterung: „Das Special zu 30 Jahre „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird sich in erster Linie um Dr. Gerner drehen.“ Der Darsteller, der in der TV-Serie bereits seit 1993 mit dabei ist, fügte hinzu: „Und ich kann euch verraten, es ist spannend. Es wird total aufregend werden und ihr müsst unbedingt dranbleiben. Unterschätze niemals einen Gerner.“

„GZSZ“-Jubiläumsfolge dreht sich um Jo Gerners Flucht

Jo Gerner wird sich auf der Flucht befinden, weil er wegen eines Verbrechens angeklagt wird, das er gar nicht begangen hat. Wolfgang Bahro enthüllte in einem „rtl.de“ vorliegenden Statement: „Gerner wird eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat. Während er sowohl von der Polizei, als auch von Linostrami (Matthias Unger) und seinen Schergen gejagt wird, versucht er Beweise zu finden, um den wahren Täter zu überführen. Dabei begibt er sich in lebensgefährliche Situationen.” Es wird also spannend in der Jubiläumsfolge, die alles verändern wird!



Die Fans der beliebten TV-Serie können sich die Jubiläumsfolge am 12. Mai 2022 um 19:40 Uhr in Spielfilmlänge bei RTL und auch bei RTL+ anschauen.