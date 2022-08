Neue GZSZ-Liebe: Laura und John werden endlich ein Paar

Teilen

Nach vielen Missverständnissen bekommen Laura und John endlich ihr Happy End © IMAGO / DeFodi & IMAGO / Future Image

In der neuen GZSZ-Folge macht John seiner Flamme Laura eine romantische Liebeserklärung. Nach vielen Missverständnissen bekommen sie endlich ihr Happy End.

Darauf haben die GZSZ-Zuschauer gewartet! Zwischen Laura (Chryssanthi Kavazi) und John (Felix von Jascheroff) fliegen bereits seit geraumer Zeit die Funken. Allerdings verhinderten doofe Missverständnisse immer wieder, dass die beiden zueinander fanden und aus ihnen mehr wurde als nur Freunde mit gewissen Vorzügen.

Auch mit ihrer Sturheit verbauten sich Laura und John selbst den Weg zum Glück. So landete Johns SMS an seine Flamme versehentlich beim Getränkelieferanten. Während er davon ausging, dass Laura absichtlich nicht auf seine Nachricht antwortete, nahm diese an, dass er keinen Kontakt mit ihr haben wollte. Immerhin dieses Missverständnis konnten die beiden im Nachhinein aufklären – doch nach einer gemeinsamen Nacht folgte sogleich das nächste Drama.

Emily (Anne Menden) und Laura zickten sich gegenseitig an, woraufhin John Partei für seine Halbschwester ergriff und Laura wütend den Raum verließ. In der Vorschau auf die neue GZSZ-Folge ist zu sehen, wie heftig das nächste Zusammentreffen zwischen den On-Off-Turteltauben ausfällt. „Du bist so ein Idiot, du kannst mich mal!“, wirft Laura John an den Kopf.

GZSZ: John und Laura feiern Liebe mit leidenschaftlichem Kuss

Dieser reagiert völlig verdutzt: „Warte doch mal! Was ist dein Problem?“ John entschuldigt sich daraufhin für das Verhalten seiner Halbschwester und erklärt, dass er „überfordert“ mit der Situation am Frühstückstisch war. Im Wirbel der Emotionen enthüllt John endlich seine Gefühle und was er sich insgeheim wünscht: „Dass ich mich nicht ständig streiten will, sondern einfach mit dir zusammen sein will!“

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Diese Aussage hat eine magische Wirkung auf Laura und sichtlich bewegt hört sie seinen nächsten Worten zu: „Laura, ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein.“ Endlich verbergen die beiden ihre Gefühle nicht mehr voreinander. „Das will ich doch auch. Ich liebe dich“, erwidert Laura seine Liebeserklärung. Anschließend kommt es auf offener Straße zu einem romantischen Kuss zwischen dem Duo. Zu sehen gibt es die gesamte Szene am Mittwoch ab 19.40 Uhr bei RTL.