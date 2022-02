„Werde ihn vermissen“: GZSZ-Liebling Leon verlässt den Kiez nach 25 Jahren

Von: Laura Wittstruck

25 Jahre war Daniel Fehlow als Leon in der Serie GZSZ zu sehen – jetzt soll alles vorbei sein. © RTL/ Sebastian Geyer & dpa /Andreas Altwein

Schauspieler Daniel Fehlow gehört schon seit 1996 zum Cast der Serie GZSZ. Jetzt verabschiedet sich „Leon“ jedoch aus dem Kiez. Gibt es für seine Fans Hoffnung auf ein Comeback?

Babelsberg – Daniel Fehlow (46) ist aus der beliebten RTL-Serie GZSZ kaum wegzudenken. Schon seit 25 Jahren spielt er in dem bekannten Fernseh-Kiez die Rolle des Leon Moreno. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss: Nachdem er gerade erst wieder in den Kiez zurückgekehrt war, verlässt Leon ihn jetzt endgültig. Laut RTL zieht er nach Rügen an der Ostsee, um dort sein eigenes Restaurant zu eröffnen.

Daniel Fehlow: Der Schauspieler äußert sich zum Leon-Aus

In einem Video, das RTL zu Leons GZSZ-Abschied veröffentlicht, spricht der Schauspieler selbst über seinen Ausstieg: „In einem Vierteljahrhundert hat Leon eigentlich alles erlebt und noch mehr“. Nach der Trennung von Fernseh-Liebe Nina brauche er jetzt aber einen Neuanfang. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Doch endgültig klingen Daniels Abschiedsworte nicht. „Ich verabschiede mich jetzt erstmal, vorerst, von Gute Zeiten“, sagt der 46-jährige. Außerdem fügt er hinzu: „Macht euch keine Sorgen, es geht weiter“. Zunächst ist Fehlow ohnehin weiter im achtteiligen GZSZ-Spin-off „Leon - Glaub nicht alles, was Du siehst“ auf RTL+ zu sehen.

„Werde ihn vermissen“ – Fans reagieren auf Leons Abschied

Viele Fans auf Facebook sind traurig über das Aus von Serien-Urgestein Leon. © Foto: RTL / Rolf Baumgartner & Screenshots Facebook

Viele Fans sind traurig über den Abschied des Serien-Urgesteins. „Ich habe ihn sehr gerne gesehen und werde ihn vermissen“, meint etwa eine Facebook-Nutzerin. Eine andere ist sich sicher, dass der Abschied von Leon nicht für immer ist: „Er braucht bestimmt nur mal Urlaub und kommt hoffentlich bald wieder “. Fans dürfen gespannt sein, ob es, wie schon mit anderen GZSZ-Stars, ein Wiedersehen gibt. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA