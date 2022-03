GZSZ-Drama: Luis verlässt Berlin nach bitterer Trennung

Emotionaler Abschied von Berlin! „GZSZ“-Luis kehrt der Stadt den Rücken. © GZSZ Folge 7495

Emotionaler Abschied von Berlin! „GZSZ“-Luis kehrt der Stadt den Rücken. Die Entscheidung des jungen Mannes, sich zu verabschieden, kommt ganz überraschend.

Potsdam Babelsberg – Er kehrt Berlin den Rücken: Luis (Marc Weinmann) verlässt die Stadt und ist damit nicht der Einzige aus der Serie, der sich zunächst von der Großstadt verabschiedet. Zuvor waren auch Emily (Anne Menden) und Sunny (Valentina Pahde) aus der Stadt gegangen, die in der Sendung jedoch schon bald wieder zu sehen sein werden. Die Zuschauer des TV-Formats können sich auf Luis‘ sehr emotionalen Abschied von Berlin einstellen.



Zwischen dem jungen Mann und seiner Freundin Miriam (Sara Fuchs) schien eigentlich alles gut zu laufen und die beiden wollten sich bei einem geplanten Trip mit einem Transporter wieder auf ihre Beziehung konzentrieren. Doch die komplizierte Situation mit Luis‘ bestem Kumpel Moritz (Lennart Borchert) holt das Paar ein. Miriam enthüllt dabei, dass sie von Mo erfahren musste, dass Luis Sex mit seinem Kumpel hatte. In einem bitteren Trennungsgespräch offenbart Miriam Luis schließlich, dass sie sich keine Zukunft mehr mit ihm vorstellen kann. Dieser beteuert daraufhin, dass er die Romanze mit seinem Freund bereuen würde und scheint sich selbst immer noch nicht zugestehen zu können, dass er sich in Moritz verliebt hat.

„GZSZ“-Luis: Emotionaler Abschied von Berlin

Luis verlässt die Stadt ganz alleine, nachdem er auch seiner Mutter Nina (Maria Wedig) von der bitteren Trennung seiner Ex-Freundin erzählt hat. Den richtigen Grund für das Beziehungs-Aus kann er ihr gegenüber jedoch nicht nennen und entscheidet sich nach den emotionalen Vorkommnissen überraschend dazu, Berlin den Rücken zuzukehren – und das auch ohne Miriam. Kurz bevor er sich mit einem Transporter auf den Weg machen will, stößt seine ehemalige Freundin dazu und verabschiedet sich von ihm. Auch Moritz wirft seinem Kumpel einen letzten Blick zu, bevor sich dieser von der Stadt verabschiedet. Wann Luis wieder in Berlin aufschlagen wird, ist bisher noch nicht bekannt.



Sechs neue Episoden der beliebten Daily Soap können sich die Fans auf RTL+ anschauen.