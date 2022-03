Baby-Überraschung bei GZSZ: Pauls Affäre Gina ist schwanger

Teilen

GZSZ: Da staunt Paul nicht schlecht, als plötzlich seine schwangere Affäre Gina vor der Tür steht © RTL

Diese Überraschung hat es in sich: GZSZ-Neuling Gina eröffnet ihrer Affäre Paul, dass sie von ihm ein Kind erwartet. Der will die Baby-News nicht wahrhaben.

In den kommenden Wochen geht es bei GZSZ richtig zur Sache! Paul (Niklas Osterloh) erhält Besuch, der ihm gestohlen bleiben hätte können: Plötzlich steht Gina (Isabel Hinz) vor seiner Tür, mit der er eine verhängnisvolle Affäre in Kanada hatte. Dabei wollte Paul eigentlich seiner Frau Emily (Anne Menden) nach New York nachreisen, um ihre Ehe zu retten.

Doch es kommt noch dicker: Gina ist schwanger und der Vater ihres Babys ist kein anderer als Paul! Genau aus diesem Grund kreuzt die Tischlerin im Kiez auf. „Sie hat sich dazu entschieden – ob mit oder ohne Pauls Hilfe – eine starke Mutter und somit eine Familie für ihr Kind zu sein“, erzählte GZSZ-Neuzugang Isabel Hinz (25) gegenüber RTL. „Was sie nicht leiden kann, sind Spielchen oder Lästereien.“



Eine Abtreibung kommt für Gina also auf keinen Fall in Frage. Doch was bedeutet das für die Zukunft von Paul und Emily? Schließlich sehnen sich die Fans nach einem Happy End für die beiden Serienlieblinge. „Ich glaube jede:r, der/die schon mal jemanden ehrlich geliebt hat, kann sich vorstellen, wie schmerzhaft so eine Enttäuschung sein muss. Aber das ist ja nicht Ginas Problem, das muss Paul lösen“, ist Isabel überzeugt.

GZSZ: Paul reagiert überfordert auf Ginas Baby-Bombe



Es bleibt also abzuwarten, wie es für Emily und Paul weitergehen wird. Laut TV-Vorschau reagiert der Tischler „völlig überfordert“ auf die Ankunft seiner Bekanntschaft und schickt Gina prompt wieder weg. Zu gerne würde er den One-Night-Stand einfach vergessen. Doch dann droht er ausgerechnet vor Tuner (Thomas Drechsel) aufzufliegen, der Emily schließlich selbst zurückgewinnen will.



Ginas ersten Auftritt gibt es am 22. März zu sehen. Doch wie würde Schauspielerin Isabel Hinz ihre Rolle beschreiben? „Gina hat einen sehr präzisen inneren Kompass, allerdings ist ihr Start auf dem Kiez nicht der leichteste. Ich hoffe, dass sie ihre Unabhängigkeit und Stärke beibehält und sich von nichts und niemandem beirren oder verunsichern lässt.“ Feststeht, dass Gina für jede Menge Aufregung und Konflikt sorgen wird – wenn auch unfreiwillig.