GZSZ: Pauls Affäre Gina zieht nach Berlin

Isabel Hinz neu im Cast bei GZSZ © RTL / Rolf Baumgartner

Das kann ja heiter werden: In den neuen GZSZ-Folgen steht plötzlich Pauls Seitensprung Gina vor seiner Tür – was bedeutet das für seine Zukunft mit Emily?

Alle GZSZ-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Nachdem sich Paul (Niklas Osterloh) und Emily (Anne Menden) zuletzt wieder angenähert hatten, könnte ein Neuzugang im Kiez ihre Beziehung endgültig verdammen. Bei der fraglichen Dame handelt es sich um Pauls Kollegin Gina, mit der er einen verhängnisvollen One-Night-Stand in Kanada hatte. Gerade als Paul sich dazu entschließt, seiner Ehefrau nach New York nachzureisen, steht plötzlich Gina vor seiner Tür – und die hat laut RTL eine „süße Überraschung“ im Gepäck.



Worum es sich dabei handelt und wie Paul auf die unerwartete Ankunft seiner Affäre reagiert, gibt es am 22. März zu sehen. Gespielt wird Gina von der Newcomerin Isabel Hinz (25), die bereits Gastauftritte in TV-Serien wie „SOKO Hamburg“ und „Notruf Hafenkante“ hatte. 2020 wirkte sie außerdem neben Maria Furtwängler (55) im „Tatort“ mit. Ihren neuen GZSZ-Charakter beschreibt Isabel folgendermaßen: „Gina kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ist Tischlerin und wohnt noch bei ihren Eltern. Sie arbeitet mit ihren Händen, ihrem Körper, ist also eine handfeste Person.“



GZSZ-Fans befürchten das Schlimmste für die Ehe von Paul und Emily



Außer Frage steht, dass Ginas Auftauchen jede Menge Konfliktpotenzial in sich trägt. Und dabei hatten sich die Zuschauer schon Hoffnungen gemacht, dass sich Paul und Emily doch noch versöhnen und ihr Happy End bekommen. Auf Facebook zeigten sich die Fans enttäuscht von der Drehbuchentwicklung. „Och Mensch! So viele haben sich gewünscht, dass Paul und Emily wieder zusammenkommen. Ich habe mich nach der gestrigen Serie auch gefreut und war so guter Hoffnung. Nun kommt diese Gina aus Kanada... Und das garantiert nicht mit guten Absichten“, kommentierte eine geknickte Zuschauerin. Dem konnte eine weitere nur beipflichten: „Ich finde es nicht gut, dass Paul und Emily auseinander gehen sollen. Es war alles so perfekt.“



Immerhin: Frischen Wind wird Gina definitiv in die Serie bringen. Für Schauspielerin Isabel Hinz wurde mit der Rolle jedenfalls ein Traum wahr. „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir nicht vorstellen können“, schwärmte sie. Als erste habe Isabel ihrer Mutter von den aufregenden Neuigkeiten erzählt. „Meine Eltern haben meine Karriere immer gefördert, was nicht selbstverständlich ist.“