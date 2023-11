Dreh für GZSZ-Spielfilm: Chryssanthi Kavazi hatte Geheimnis vor Produktion

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Am 23. November 2023 läuft GZSZ in Spielfilmlänge. Bei den Dreharbeiten zu dem Special in Paris führte Schauspielerin Chryssanthi Kavazi alle hinters Licht.

Paris – „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gehört seit Jahrzehnten zum RTL-Abendprogramm. Normalerweise ist pünktlich zur Primetime Schluss. Am 23. November 2023 läuft aber eine GZSZ-Spezialfolge in Spielfilmlänge. In ihrer Rolle Laura ist Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) mehr als wichtig für die Szenen, die in Paris spielen. Bei den Dreharbeiten hatte diese dem ganzen Team aber etwas vorgespielt und ein Geheimnis.

Zur Sicherheit: Chryssanthi Kavazi verheimlichte privates Detail bei GZSZ-Dreh

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass die TV-Darstellerin und ihr Mann Tom Beck (45) Nachwuchs erwarten. Auch bei den Dreharbeiten zur GZSZ-Folge in Paris hat Chryssanthi Kavazi schon von ihrer Schwangerschaft gewusst. Allerdings hat sie das nicht nur in der Öffentlichkeit verheimlicht, sondern auch am Set. „Ich habe meine Schwangerschaft nämlich so lange wie möglich geheim gehalten. Beim Paris-Dreh wusste noch niemand von der Produktion, dass ich schwanger bin“, verrät sie jetzt im Interview mit bild.de.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Ihre Geheimniskrämerei habe aber nichts damit zu tun, dass sie dem Team nicht vertraut – ganz im Gegenteil. „Es war nicht böse gemeint, dass ich es nicht sofort allen gesagt habe. Ich bin da einfach vorsichtig. Man weiß ja, was alles in den ersten Wochen einer Schwangerschaft passieren kann“, erklärt der Serienstar. Einen Babybauch zum Verstecken habe es zu dem Zeitpunkt sowieso noch nicht gegeben.

Kind kommt im Frühjahr: Bleibt Chryssanthi Kavazi bei GZSZ? Auch wenn sich die Schauspielerin irgendwann in die Babypause verabschieden muss, brauchen die Fans keine Angst vor einem endgültigen Abschied zu haben. Wie lange ihre Pause ist, weiß die Laura-Darstellerin noch nicht. „Aber ich kann schon verraten, dass meine Rolle Laura irgendwann natürlich zu GZSZ zurückkommen wird“, stellt sie klar. Quelle: bild.de

GZSZ-Dreh: Chryssanthi Kavazi wollte sich selbst testen

Als sie die Babynews schließlich mit der Produktion teilte, sei Chryssanthi Kavazi nur auf positive Reaktionen gestoßen. „Unsere Produktion und Redaktion wird ja nur von Frauen geführt. Ich habe sofort gemerkt, dass sie total hinter mir stehen und auf mich aufpassen“, stellt sie klar. Beim Dreh habe die Schauspielerin sich selbst auf die Probe stellen wollen, um zu testen, wie sich die Schwangerschaft auf ihre Arbeit auswirkt.

Chryssanthi Kavazi musste bei den Dreharbeiten zur GZSZ-Folge in Paris ein Geheimnis bewahren – sie weihte nicht einmal die Produktion ein. © Screenshot: GZSZ/ RTL (Fotomontage)

„Ich wollte für mich einfach schauen, wie ich die Drehtage meistere. Wenn es wegen meiner Schwangerschaftsbeschwerden kritisch geworden wäre, hätte ich natürlich jemanden eingeweiht“, erinnert sie sich. Müdigkeit und Übelkeit hätten damals zu ihren typischen Beschwerden gezählt. Trotz der Euphorie aufgrund der Folge in Spielfilmlänge müssen die GZSZ-Fans derzeit aber stark sein: Ein Schauspieler nach dem anderen verabschiedet sich von der RTL-Daily. Verwendete Quellen: bild.de