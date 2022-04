GZSZ-Star Olivia Marei plant lange Drehpause wegen Schwangerschaft

Teilen

Schwangere Olivia Marei plant lange Drehpause © RTL / Pascal Bünning

Olivia Marei spielt bei GZSZ die Rolle der Toni Ahrens. Aufgrund ihrer Schwangerschaft will die Schauspielerin demnächst bei der Soap pausieren.

Potsdam/Berlin – Als Toni Ahrens ist Schauspielerin Olivia Marei (32) Fans der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bestens bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes erwartet die Fernsehdarstellerin jetzt ihr zweites Kind, wie sie vor einigen Tagen auf Social Media bekannt gab. Um sich an das Leben als vierköpfige Familie zu gewöhnen, will sich Olivia nach der Geburt ihres Babys zunächst einmal eine längere Drehpause gönnen. Das gab sie jetzt im Interview mit bunte.de bekannt.

„Das ist nicht (nur) Osterschoki“, schrieb der GZSZ-Star auf seinem Instagram-Profil und fügte an: „@johannesaroundtheglobe und ich freuen uns riesig auf unser zweites Wunder.“ Ihre Follower freuten sich natürlich riesig mit ihrem Idol, doch einige äußerten trotz Glückwünschen eine Sorge: Könnte Olivias zweite Schwangerschaft ihr GZSZ-Aus bedeuten? Um ihre Fans zu beruhigen, setzte die TV-Schönheit kurzerhand eine Frage-und-Antwort-Runde auf ihrem Insta-Account an.

Olivia Marei teilt ihren Fans mit, ob sie nach der Geburt zu GZSZ zurückkehren wird

„Ich werde natürlich in Babypause gehen“, stellte Olivia Marei im Q&A auf Social Media klar. Doch ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen: Die Schauspielerin hat nicht vor, ihre Rolle in der beliebten Soap gänzlich aufzugeben. „Aber ich werde auch wiederkommen“, schreibt sie außerdem und sorgt dabei sicherlich bei so einigen RTL-Zuschauern für Erleichterung. Wie Marei weiter mitteilt, wird ihr zweites Baby im Herbst zur Welt kommen. Dass ihr Bäuchlein schon jetzt so sichtbar ist, war auch für die baldige Zweifach-Mami eine Überraschung. „Bin selber deswegen ganz erstaunt“, schreibt sie weiter.

Dass sie ein zweites Kind wollen, wussten Olivia und ihr Ehemann schon länger. „Wir hatten vor ungefähr zwei Jahren beschlossen, dass wir noch ein Kind wollen und das dann auch probiert. Manchmal dauert es eben länger“, verrät der GZSZ-Rotschopf und spricht damit sicherlich vielen Paaren aus der Seele. Wie lange Olivia trotz Schwangerschaft noch vor der RTL-Kamera stehen wird, verriet sie noch nicht.