„Habe Kondome dabei“: Blamage für Evelyn Burdecki bei Datingshow „Topf sucht Burdecki“

Quoten im Keller

+ © Sat1 Bleibt Evelyn Burdecki für immer Single? Die Männer bei „Topf sucht Burdecki“ tun ihr Bestes, um nicht bei der TV-Blondine zu landen. © Sat1

Bei „Topf sucht Burdecki“ kämpfen Singlemänner um das Herz von TV-Sternchen Evelyn Burdecki. Die Quoten sind katastrophal, die Kandidaten ebenso. „Ich habe ein Kondom eingepackt“, gesteht ein flirtwilliger Romeo beim ersten Date mit der Blondine - mit Folgen.

Köln - „Sat.1-Kuppelshow Topf sucht Burdecki bricht völlig ein“, titelte das Branchenmagazin DWDL am Montag. Nur eine Woche nach dem Start der Kuppelshow „Topf sucht Burdecki“ bei Sat.1 sinknen die Quoten der Sendung mit TV-Sternchen Evelny Burdecki (33) völligst ein. Was für eine Blamage für die Kultblondine!

Evelyn Burdecki sucht bei Sat.1 die große Liebe: „Topf sucht Burdecki“

Die zweite Folge in der Sendung am Sonntag um 17.50 Uhr, in der Evelyn Burdecki Singlemänner datet, wollten nur 140.000 Zuschauer zwischen 14- und 29 Jahren (Kernzielgruppe) sehen. Zum Vergleich: Die Primetimeshow „Wer wird Millionär“ am Monatg sahen 2,81 Millionen Menschen. „Das aktuelle Sportstudio“, das die Europameisterschaften aus München übertrug, schalteten sogar 3,07 Millionen Menschen ein.

Dagegen wirkt „Topf sucht Burdecki“ mit der stets gut gelaunten Evelyn Burdecki mit ihren Einschaltquoten wie ein Hochseekapitän am Steuer einer SpaceX-Rakete: Fehl am Platz. Über die Gründe für die miserablen Einschaltquoten können die Macher der Show nur rätseln. Eine mögliche Ursache könnten die flachen Dialoge der Kuppelshow sein.

Date läuft aus dem Ruder: „Ich habe Kondome eingepackt“

Ein Beispiel: Unternehmer Thoren (31) will die Düsseldorferin kennenlernen. Bei ihrem Anblick leuchten seine Augen: „Die sieht schon geil aus“, so der 31-Jährige. Als Burdecki ihren Verehrer fragte, wie er sich denn heute auf das Date mit der TV-Blondine vorbereitet hätte, antwortet er: „Ich habe Kondome eingepackt“.

Für Evelyn Burdecki gestaltete sich die Suche nach ihrem Traummann auch in Folge 2 von „Topf sucht Burdecki“ als schwierig. Am Ende der Ausgabe schickte die Frau mit über 734.000 Followern bei Instagram drei Männer in die nächste Runde. In der nächsten Folge werden dann wieder Männer nach Hause geschickt, bis am Ende nur noch einer übrig ist.

Statisik: Mehr junge Frauen leben allein als Männer

Burdecki ist mit ihrem Singledasein in guter Gesellschaft: Mehr als jeder fünfte Mann hat 2020 allein gelebt. Rund 7,8 Millionen Männer ab 15 Jahren wohnten 2020 in einem Solohaushalt und damit 22,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt Ende letzten Jahrs in Wiesbaden mitteilte.

Bei den Frauen ab 15 Jahren war der Anteil der Alleinlebenden im vergangenen Jahr mit 24,2 Prozent etwas höher als bei Männern. Die Geschlechter unterscheiden sich jedoch vor allem in den verschiedenen Altersgruppen. Besonders groß ist der Unterschied in der Gruppe ab 65 Jahren – hier war der Anteil der Alleinlebenden bei Frauen mit 44,6 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Männern mit 20,7 Prozent.

Warum es bei Evelyn Burdecki einfach nicht klappen will mit der großen Liebe, ist vielen ihrer Fans ein großes Rätsel. Die sind immer wieder von ihren Postings begeistert. Evelyn Burdecki zeigte erst vor Kurzem ihren Followern im roten Badeanzug ihre Kehrseite. Mit dem Look ähnelt sie der „Baywatch“-Darstellerin Pamela Anderson. Doch während manche Fans aus dem Stauen nicht mehr rauskommen, verärgert der Post andere. Verwendete Quellen: dwdl.de, sat1.de, Mitteilung des Bundesamts für Statistik