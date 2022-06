„Haben immer wieder angefragt“: Michelle würde sich immer wieder für den Playboy ausziehen

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Sängerin Michelle war zu Gast in der Talkshow „Riverboat“ © Screenshot/ardmediathek.de/video/riverboat / IMAGO / Future Image

Sängerin Michelle gehört zu den bekanntesten Schlagerstars in der Branche. Im März zog sich die „Idiot“-Interpretin für den deutschen Playboy aus. In der Talkshow „Riverboat“ gab sie nun zu, dass sie es immer wieder machen würde.

Köln - Michelle ist derzeit auf den größten TV-Bühnen in Deutschland. Ob zum Show-Auftakt von „Immer wieder sonntags“ oder im ZDF-Fernsehgarten - die 50-Jährige ist derzeit nicht wegzudenken. Auch die Talkshows möchten die Sängerin in ihrer Runde dabei haben. So plauderte Michelle aus, dass der Playboy die Musikerin immer wieder für ein Shooting anfragte.

„Haben immer wieder angefragt“: Michelle würde sich immer wieder für den Playboy ausziehen

Vor 16 Jahren zierte Michelle ebenfalls das Cover des deutschen Playboys. „Die haben ja nach dem ersten Mal, ich habe vor 16 Jahren das erste Mal den Playboy gemacht, immer wieder angefragt - auch zum 40-Jährigen“, so die Sängerin. Zehn Jahre später hatte sie aber wieder zugesagt: „Die Foto sind schöner als die vor 16 Jahren. Sie haben eine andere Reife, sie haben eine andere Ausstrahlung. Ich fand die Fotos ganz toll, das Shooting hat Spaß gemacht und ich würde es immer wieder tun. Warum nicht?“, ergänzte Michelle.

Auf der Frage von Moderatorin Mareile Höppner, was sie nach den Bildern für Fanpost bekommen wurde - musste die 50-Jährige selbst schmunzeln: „Also eigentlich wenig Heiratsanträge tatsächlich. Es ist bunt gemischt“, gab sie zu. Im kommenden Herbst wird die Sängerin wieder auf Tour gehen.

Michelle sieht Tochter Marie Reim nicht als Konkurrenz

Auch erzählte die Musikerin, wie stolz sie auf ihre Tochter Marie ist. Die 21-Jährige ist selbst Sängerin und bei den Schlagerfans mindestens genauso beliebt wie ihre Mutter. Derzeit arbeitet sie an neuer Musik.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Doch sieht die Schlagersängerin ihre Tochter mittlerweile als Rivalin? Nein, Michelle sieht in ihrer Tochter Marie keinerlei Konkurrenz. „Für mich gibt es grundsätzlich gar keine Konkurrenz. Kein Künstler ist für mich eine Konkurrenz, weil jeder hat eine Berechtigung und Musik ist etwas, das uns alle verbindet, und da gibt es keine Konkurrenz für mich – ganz egal, wer das auch ist“, erklärte Michelle. Verwendete Quellen: MDR-Talkshow Riverboat