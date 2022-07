Latrinen-Dienst

+ © ProSieben Ennesto Monté spritzt beim Ausleeren der Latrine der Urin seiner Mitstreiter ins Auge © ProSieben

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Stella Rüggeberg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Elf Prominente müssen beim großen „Promi-Büßen“ ihre Beichten ablegen und werden mit harten Aufgaben konfrontiert. Auch ein Latrinen-Dienst gehört dazu. Dabei spritzt Ennesto Monté beim Ausleeren des Tanks der Urin seiner Mitstreiter ins Auge.

Erzberg - Bei „Das große Promi-Büßen“ werden elf Realitystars mit ihrer unsympathischen Vergangenheit konfrontiert. In der „Runde der Schande“ müssen sie bei Olivia Jones ihre Beichte ablegen und ihre Ausraster im Trash-TV begründen. Doch auch abseits der Beichten wird den Zuschauern feinster Trash geboten.

Kandidaten schlafen beim „Promi-Büßen“ im Camp

Noch bevor sich alle Teilnehmer begrüßen können, wartet schon die erste Herausforderung auf sie. Sie müssen aus einem Helikopter in den darunter liegenden See springen. Nach einer kurzen Begrüßung gelangen die Kandidaten anschließend in ihre Unterkunft.

+ „Promi Büßen“-Kandidaten lachen Ennesto Monté aus © ProSieben

Dort geht es jedoch direkt qualvoll für die Promis weiter. Sie müssen auf kleinen Camp-Betten schlafen und ihre Fäkalien aus der Latrine selbst entleeren, um sie in einen größeren Tank zu verfrachten. Als Erstes muss Ennesto Monté sich an dieser Ekel-Aufgabe versuchen, bei dem es allerdings direkt schiefgeht.

„Habt alle auf mich Pipi gemacht“: Ennesto Monté spritzt beim „Promi-Büßen“ Urin seiner Mitstreiter ins Auge

Als er nach dem Tank greift, schwappt ein bisschen Flüssigkeit heraus und spritzt ihm ins Auge. Ennesto reagiert ein wenig angewidert, nimmt die Situation aber dennoch mit Humor: „Ihr habt alle Pipi auf mich gemacht“, lacht der Realitystar. Auch seine Mitstreiter haben gut lachen – bis es sie irgendwann selbst erwischt.

Glücklicherweise bleibt Ennesto Monté das Entleeren der Latrine ab sofort erspart, denn als Strafe für seine Äußerungen im Trash-TV bekommt Matthias Mangiapane nach seiner „Promi Büßen“-Beichte Latrinen-Dienst. Verwendete Quellen: ProSieben/Das große Promi-Büßen, Folge 1