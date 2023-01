„Ihr habt mehr Übung im Schlucken“: Lucas Cordalis entsetzt Dschungelcamp-Fans mit „homophobem“ Spruch

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Im Dschungelcamp kämpft Lucas Cordalis um den Sieg. Doch das Fernsehpublikum scheint er noch nicht von sich überzeugt zu haben. Vor allem ein fragwürdiger Spruch gegenüber Papis Loveday sorgt für Entsetzen.

Murwillumbah, Australien – Auf den Schultern von Lucas Cordalis (55) lastet während seiner Zeit im Dschungelcamp eine schwere Bürde. Schließlich gewann 2004 sein Vater Costa (†75) und 2018 seine Schwägerin Jenny Frankhauser (30) das berühmt-berüchtigte RTL-Format– und nun liegt es an ihm, in ihre Fußstapfen zu treten und der Familie den dritten Dschungelkönig-Titel zu holen. Um am Ende aber siegreich das Set an der australischen Gold Coast zu verlassen, braucht er das Fernsehpublikum auf seiner Seite – und die sind bisher alles andere als begeistert von seinem Auftreten.

„Muss mal gesagt sein“: Lucas Cordalis erlaubt sich im Dschungelcamp fragwürdigen Schluck-Witz

Am 29. Januar wird ein Dschungelcamp-Kandidat den hölzernen Thron besteigen und darf sich die legendäre Blätterkrone aufsetzen – bis dahin warten auf Lucas Cordalis und seine Mitstreiter aber noch einige taffe Dschungelprüfungen und das tägliche Ausscheiden. An Tag 14 muss der Ehemann von Daniela Katzenberger mit Gigi Birofio (23) und Papis Loveday (46) zur „Unhappy Hour“ antreten – wo sie sich in einer Urwald-Bar unappetitliche Drinks aus Insekten einverleiben müssen.

Im Dschungelcamp stellen sich Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio der „Unhappy Hour“ – und müssen Ekel-Cocktails trinken. Dabei entfährt Lucas ein etwas fragwürdiger Spruch über das Schlucken. © Screenshot/RTL+/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!/Folge vom 26. Januar 2023 (Fotomontage)

Beim Anblick der ekelerregenden Kreationen, die der Dschungel-Barmann fachmännisch in einem Mixer zubereitet und mit fermentiertem Fisch in Sahneoptik garniert, laufen Lucas, Gigi und Papis förmlich grün an. Als ihm der ehemalige GNTM-Coach sein Glas auf den Tisch stellt, aus dem eine nicht identifizierbare, braune Flüssigkeit tropft, kann sich Lucas einen fragwürdigen Spruch nicht verkneifen.

„Trinken kann ich, ich kann nur nicht schlucken“, erklärt der ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmer, „Ihr habt mehr Übung im Schlucken. Tut mir leid, aber das muss mal gesagt sein.“ Eine unglücklich formulierte Aussage – die sich durchaus als Seitenhieb gegen Papis, der offen zu seiner Homosexualität steht, deuten lassen könnte. Gigi ist zwar heterosexuell, aber vor seiner Dschungelreise gestand der „Ex on the Beach“-Star, dass er als Vorbereitung auf das Dschungelcamp sein eigenes Sperma probiert hat – gut möglich also, dass Lucas darauf anspielen wollte.

Wird das „Dschungelcamp“ wirklich im Urwald gefilmt? Seitdem am 09. Januar 2004 die erste Dschungelcamp-Folge über die Bildschirme flackerte, wurde dem Sender oft vorgeworfen, dass das Format gar nicht in einem richtigen Urwald gefilmt wird. Zwar wirkt es im Fernsehen tatsächlich so, als würden die streitlustigen Promis im Schatten von Palmen sitzen, dutzende Kilometer entfernt von der Zivilisation, ganz so extrem geht es aber nicht zu. Denn „Ich bin ein Star“ wird auf einer Farm nahe der Stadt Murwillumbah gedreht, die in der australischen Regio New South Wales liegt. Auch die internationalen Versionen der Show, wie das britische „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, nutzen das Gelände. Tiefster Dschungel ist es also nicht, ein TV-Set mit Kunstbäumen aber auch nicht. (Quelle: tonight.de)

„Seine übliche Beleidigungsstrategie“: Dschungelcamp-Fans zerreißen Lucas Cordalis

Lucas‘ Mitstreiter würdigen den unverschämten Kommentar nicht, die Zuschauer im Netz, denen bekanntlich kein noch so kleiner Dschungelcamp-Moment entgeht, sind hingegen sichtlich schockiert. „Das Problem ist, dass beide Jungs nicht gecheckt haben, wie homophob Lucas Gigi und Papis angegangen ist“, wettert ein Twitter-Nutzer und ein anderer vermutet: „Vielleicht ist das auch seine übliche Beleidigungsstrategie, so ungefähr wie: Die sind doch eh schwul.“

Dass der Satz, der zugegeben leicht zu überhören ist, einfach ignoriert wurde, scheint die Fans in den sozialen Medien zu wundern. „Bin verblüfft, dass der Schluck-Spruch nicht angesprochen wurde. Da wäre mir das erste Mal die Hutschnur gerissen“, feuert ein Fan auf Twitter. Ganz egal, was Lucas Cordalis zu dieser Aussage verleitet hat und ob er sich dabei überhaupt etwas Böses gedacht hat – viele Zuschauer würde sein Ausscheiden nun erst recht nicht stören: „Allein deswegen schon raus mit dem ‚Opfer‘, damit er sich das nicht weiter antun muss.“ Auch Eric Stehfest (33), der Dschungel-Zweite von 2022, bezeichnete die Aussage in „Die Stunde danach“ als „total homophob“.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Zwei Tage hat Lucas Cordalis noch Zeit, um Millionen von Zuschauern auf seine Seite zu bekommen – sonst könnte sein Traum von der Dschungelkrone, den er 2022 bereits coronabedingt aufgeben musste, platzen. Für großes Drama sorgt indessen auch seine Familie, denn nachdem seine Schwiegermutter Iris Klein (55) ihrem Mann Peter (63) eine Affäre vorgeworfen hat, geht es Daniela Katzenberger gesundheitlich sehr schlecht. Verwendete Quellen: RTL+/ich bin ein Star - Holt mich hier raus!/Folge vom 26. Januar 2023, tonight.de, Twitter