Babynews bei „Hochzeit auf den ersten Blick“: Annika und Manuel sind Eltern geworden

Von: Sarah Wolzen

Sie sind der Beweis, dass aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ lernten sich Annika und Manuel kennen. Nun krönt die Geburt ihrer Tochter das Glück der beiden.

Mannheim - Zuletzt war es ziemlich still gewesen auf den Instagramprofilen von Annika und Manuel. Nun ist klar, warum sich das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar zurückgezogen hatte: die beiden sind Eltern geworden!

HadeB: Annika und Manuel nach Anfangsschwierigkeiten immer noch verheiratet

2020 lernten sich Annika und Manuel bei der gemeinsamen Trauung in der Sat.1- Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick kennen“. Doch zunächst schien es bei der Reiseverkehrskauffrau und dem Lagerlogistiker so gar nicht zu laufen. Aber die beiden gaben nicht auf, arbeiteten hart an ihrer Beziehung und wurden belohnt.

Das HadeB-Paar Annika und Manuel freut sich über die Geburt seiner Tochter © Instagram: manuel.hadeb

Jetzt krönt auch noch die Geburt ihres Babys das gemeinsame Glück. Wie Annika und Manuel nun auf ihren Instagramkanälen bekannt gaben, sind sie Eltern geworden. „Nun können wir euch endlich teilhaben lassen, warum es lange um uns ruhig war“, so die frischgebackenen Eltern und weiter: „Aus Wissenschaft ist wirklich Liebe entstanden - und aus Liebe wurde ein weiteres Leben.

Hochzeit auf den ersten Blick Seit 2014 lernen sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ heiratswillige Singles erst bei der gemeinsamen Trauung kennen. Wer zueinander passt, wird im Vorfeld von einem Expertenteam ermittelt. Am 3. Oktober 2022 startet bei Sat.1 die 9. Staffel der beliebten Kuppelshow.

Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Annika und Manuel geben die Geburt ihrer Tochter bekannt

„Unsere ganze Aufmerksamkeit haben wir unserer kleinen Tochter geschenkt, welche unser Herz gestohlen hat. Wir sind überglücklich sie nun endlich in unseren Armen halten zu können und genießen die Zeit zu dritt“, beenden Annika und Manuel ihr gemeinsames Statement. Wir wünschen der kleinen Familie eine schöne Kennenlernzeit!

Doch nicht bei allen HadeB-Paaren hält die Liebe. Nach dem überraschenden Ehe-Aus bei Serkan und Samantha, gab die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin kürzlich bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten. Verwendete Quellen: instagram.com/manuel.hadeb